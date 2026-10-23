2026 rok, a takie warunki w sanatorium. Kuracjusze korzystają z łazienek na korytarzach

Sanatoria w Polsce w opłakanym stanie?

Wyjazdy do sanatoriów w Polsce od lat cieszą się dużą popularnością, bowiem przyjęło się, że to właśnie taki pobyt regeneruje organizm i dodaje sił. Kilkanaście dni w ośrodku leczniczym pod okiem specjalistów - brzmi to jak marzenie. Czy jednak wszędzie tak to wygląda? Dyskuje kuracjuszy w mediach społecznościowych dają do zrozumienia, że niestety nie.

Kuracjusze narzekają na warunki w sanatoriach

Na facebookowej grupie "Sanatoria bez cenzury" jakiś czas temu pojawił się post, pod którym wybuchła dyskusja na temat warunków w sanatoriach. Dotyczyła ona sanatorium w Krynicy-Zdroju, a głównym problemem miały być tam wspólne łazienki na korytarzu oraz jakość jedzenia.

Żyjemy w takich czasach, że kuracjusz zasługuje na łazienkę w pokoju. Nie wyobrażałam sobie stania w porannych kolejkach do łazienki - napisała jedna z internautek w sekcji komentarzy.

W komentarzach widzimy również wpis właśnie w temacie jedzenia i nie tylko:

Dziadostwo, jedzenie obrzydliwe, w niektórych pokojach zimno, zero pralki, zero lodówek nawet na korytarzu [...]

Widać więc, że komfort zakwaterowania jest dla kuracjuszy ważny, a niestety pozostawia wiele do życzenia, choć w sekcji komentarzy natknęliśmy się także na pozytywne opinie. Dużo zależy od oczekiwań, to pewne.

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Tu kolejki do sanatorium są najdłuższe. Czas oczekiwania z podziałem na województwa

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Uzdrowiska w Polsce. Gdzie warto jechać?

Polska ma wiele uzdrowisk, które przyciągają zarówno kuracjuszy korzystających z leczenia sanatoryjnego, jak i turystów szukających odpoczynku. Niektóre słyną z leczniczych wód mineralnych, inne z borowiny, tężni solankowych czy wyjątkowego mikroklimatu. Co ważne, najpiękniejsze polskie uzdrowiska znajdują się nie tylko w górach, ale również nad morzem i w centralnej części kraju. Które więc warto odwiedzić? Oto lista:

Ciechocinek

Kołobrzeg

Polanica-Zdrój

Busko-Zdrój

Szczawnica

Szczawnica

Połczyn-Zdrój.