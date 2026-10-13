26-latek wykonał zakazany gest w obozie Auschwitz. Żona robiła mu zdjęcie

Funkcjonariusze policji w Oświęcimiu przejęli 26-letniego Litwina, którego wcześniej zatrzymała straż działająca w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Turysta usłyszał zarzuty związane z propagowaniem ustroju nazistowskiego, ponieważ podczas zwiedzania terenu obozu podniósł rękę w faszystowskim pozdrowieniu.

Obcokrajowiec przyznał się do winy i poddał się karze, a polskie prawo przewiduje za taki czyn grzywnę lub nawet trzy lata bezwzględnego więzienia.

Skandaliczne zachowanie Litwina w Auschwitz. Turysta pozował żonie

Oświęcimska policja otrzymała zgłoszenie od strażników z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w sobotę 10 października 2026 roku. Pracownicy miejsca pamięci ujęli na gorącym uczynku zagranicznego turystę dopuszczającego się czynów całkowicie niedopuszczalnych na terenie byłego obozu zagłady. Wysłany na miejsce patrol mundurowych błyskawicznie przejął młodego mężczyznę i przetransportował go do aresztu znajdującego się w lokalnej komendzie. Skuteczna koordynacja działań obu służb ułatwiła szybkie zebranie materiału dowodowego i zabezpieczenie śladów tego bezprecedensowego incydentu.

Kryminalni z oświęcimskiej komendy powiatowej szybko zajęli się dokładnym badaniem tego kontrowersyjnego incydentu. Śledczy ustalili, że w trakcie spaceru po historycznym terenie obozu 26-letni Litwin zapragnął mieć pamiątkowe zdjęcie. W tym celu obcokrajowiec wykonał gest kojarzony z nazistowskim pozdrowieniem. Dodatkowe oburzenie budzi fakt, że fotografię uwieczniającą ten niezrozumiały wybryk wykonywała jego małżonka. O bulwersującym zachowaniu zwiedzającego powiadomiono lokalną prokuraturę, która natychmiast objęła nadzór nad postępowaniem.

Konsekwencje propagowania nazizmu. Litwin z zarzutami

Cudzoziemcowi zarzucono publiczne propagowanie ustroju nazistowskiego, co stanowi w Polsce przestępstwo ścigane z urzędu. Obywatel Litwy w trakcie policyjnych czynności nie zamierzał kwestionować ustaleń funkcjonariuszy ani ukrywać prawdy o wydarzeniach. Zatrzymany przyznał się do popełnienia opisanego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.

Polskie przepisy karne traktują takie zachowania z pełną surowością. Za propagowanie zbrodniczego systemu wymiar sprawiedliwości może wymierzyć karę finansową, nałożyć ograniczenie wolności lub skazać sprawcę nawet na trzy lata pobytu w więzieniu.