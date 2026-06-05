86-latek zmiótł dziecko z pasów. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-05 15:27

To zdarzenie wyglądało niezwykle dramatycznie, ale cudem nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Małopolscy policjanci udostępnili w sieci zapis z kamer monitoringu, pokazujący uderzenie samochodu w 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych w Osieku. Wypadek miał miejsce 3 czerwca.

86-latek z impetem wjechał w dziecko! Pokazali wszystko na nagraniu. Włosy stają dęba

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Autor: Policja Małopolska/ Materiały prasowe
86-latek z impetem wjechał w dziecko! Pokazali wszystko na nagraniu. Włosy stają dęba
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Wypadek w Osieku na ulicy Głównej. Opel uderzył w 10-latka na pasach

Do tego mrożącego krew w żyłach wypadku doszło w środę 3 czerwca tuż po godzinie 14 w miejscowości Osiek w powiecie oświęcimskim. Kierujący oplem 86-letni mężczyzna wjechał w 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych przy ulicy Głównej. Policjanci z Małopolski pokazali w sieci zapis z kamer monitoringu. Na filmie wyraźnie widać moment, w którym chłopiec wchodzi na pasy i natychmiast zostaje uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Pierwszej pomocy udzielili dziecku policjanci. 10-latek trafił do szpitala. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, lekarze stwierdzili u chłopca tylko niegroźne stłuczenia.

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