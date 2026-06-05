86-latek zmiótł dziecko z pasów. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci

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Wypadek w Osieku na ulicy Głównej. Opel uderzył w 10-latka na pasach

Do tego mrożącego krew w żyłach wypadku doszło w środę 3 czerwca tuż po godzinie 14 w miejscowości Osiek w powiecie oświęcimskim. Kierujący oplem 86-letni mężczyzna wjechał w 10-letniego chłopca na przejściu dla pieszych przy ulicy Głównej. Policjanci z Małopolski pokazali w sieci zapis z kamer monitoringu. Na filmie wyraźnie widać moment, w którym chłopiec wchodzi na pasy i natychmiast zostaje uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Pierwszej pomocy udzielili dziecku policjanci. 10-latek trafił do szpitala. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, lekarze stwierdzili u chłopca tylko niegroźne stłuczenia.

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Kolizja drogowa w powiecie oświęcimskim. Policja apeluje do kierowców i pieszych

Ostatecznie policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizję drogową. Małopolscy funkcjonariusze przypominają, że kierowcy powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec pieszych, a piesi - wobec kierowców. Ustawowe pierwszeństwo na pasach nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Przed wejściem na drogę zawsze należy upewnić się, że zbliżające się samochody faktycznie zwalniają.

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