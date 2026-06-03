Boże Ciało 2026 w Krakowie sparaliżuje miasto. Mamy harmonogram procesji i listę zamkniętych ulic

Boże Ciało 2026 w Krakowie. Które ulice będą wyłączone z ruchu?

4 czerwca 2026 roku, Kraków będzie obchodził uroczystość Bożego Ciała. Jak co roku, wydarzeniu towarzyszyć będą procesje religijne, które spowodują czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Najwięcej zmian czeka kierowców w centrum miasta oraz w dzielnicach, przez które przejdą parafialne pochody.

Największych utrudnień należy spodziewać się między godz. 9.30 a 14.00. W tym czasie ulicami Krakowa przejdą zarówno główna procesja centralna, jak i liczne procesje organizowane przez parafie. Na trasach przemarszu ruch pojazdów będzie czasowo wstrzymywany na czas przejścia uczestników uroczystości.

Procesje na Boże Ciało 4 czerwca 2026. Lista krakowskich ulic z utrudnieniami

Krakowska organizacja Bożego Ciała w 2026 roku wiąże się z masowymi zatorami drogowymi. Kierowcy najdłużej postoją w korkach w rejonach, gdzie wytyczono trasy przemarszów wiernych:

- Kazimierz, parafia Bożego Ciała: Przemarsz zgromadzi blisko 2000 wiernych i potrwa od 17:00 do 19:00. Uczestnicy wyruszą ze Świętego Wawrzyńca, przejdą przez plac Wolnica, Bonifraterską, Trynitarską oraz Gazową, aby ostatecznie powrócić do bazyliki.

- Nowa Huta, parafia Matki Bożej Pocieszenia: W godzinach 10:15–11:45 tłum liczący około 2000 osób przespaceruje szlakiem obejmującym ulice Bulwarową, Wojciechowskiego, Mościckiego oraz słynną Aleję Róż.

- Parafia św. Karola Boromeusza: Między 12:00 a 13:00 okoliczni mieszkańcy zorganizują pochód trasą prowadzącą przez Zdrową, Bobrzecką i Siemaszki, z wielkim finałem ponownie na ulicy Zdrowej.

- Parafia Niepokalanego Serca NMP przy Półłanki: Wydarzenie wystartuje punktualnie o 11:00. Pół tysiąca osób przemieści się ulicami Półłanki, Szparagową oraz Rybitwy, kończąc obchody pod Domem Kultury przy Rybitwy 61.

- Mogiła, parafia św. Bartłomieja Apostoła: Potężne zgromadzenie na 5000 osób potrwa od 10:00 do 13:00. Tłum opuści Bazylikę Cystersów, kierując się Klasztorną, Sieroszewskiego, Żeromskiego, aleją Jana Pawła II oraz z powrotem Klasztorną do świątyni.

- Płaszów, parafia Matki Bożej Fatimskiej: Od 11:50 do 13:30 potrwa pochód grupy liczącej 1500 wiernych. Trasa rusza z Małego Płaszowa 11, biegnie przez Lipską i Myśliwską, a kończy się w kościele przy Saskiej.

- Opatkowice, parafia św. Maksymiliana Kolbego: Na godzinę (11:00–12:00) zaplanowano procesję dla około 400 osób. Szlak wyznaczono ulicami: księdza Maja, Miejscową, Dębskiego, Taklińskiego, Kłuszyńską z metą znowu na ulicy księdza Maja.

- Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza: Aż 3000 uczestników przejdzie od 16:55 do 18:30 spod kościoła św. Jana Chrzciciela do budynku pod adresem Dobrego Pasterza 10, usytuowanego na przecięciu z ulicą Dominikanów.

- Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej: Przemarsz 2000 osób zaplanowano w godzinach 10:30–12:00. Tłum opanuje ulice Meissnera, Ugorek, Ułanów oraz Łąkową, by na koniec wrócić na Meissnera.

- Azory, parafia św. Jacka: Kameralny pochód z udziałem 350 osób wyruszy o 16:30 i potrwa do 18:00. Trasa prowadzi wzdłuż ulicy Radzikowskiego aż do ronda Ofiar Katynia, po czym wierni zawrócą do świątyni.

- Bieżanów, parafia Najświętszej Rodziny: Pomiędzy 11:45 a 14:00 rzesza 2000 wiernych zablokuje rejon ulic Ćwiklińskiej, Heleny oraz Barbary. Następnie wrócą Ćwiklińską w stronę skrzyżowania Telimeny z Aleksandry, finał w kościele.

- Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka: Wierni odbędą spacer w godzinach 12:15–14:00, idąc arteriami: Stelmachów, Pełczyńskiego, Kaczmarczyka oraz Kiwerskiego.

- Tyniec: Między 10:00 a 11:30 około 200 osób wyruszy Benedyktyńską wprost do serca osiedla – zbiegu ulic Bolesława Śmiałego, Bogucianki i Benedyktyńskiej. Nad bezpieczeństwem czuwać będą strażacy z OSP Tyniec.

- Parafia NMP z Lourdes: Zgromadzenie wyruszy o 13:00 i zakończy się o 15:00. Pętla obejmuje ulice Misjonarską, Lea, Galla, Staffa oraz Smoluchowskiego.

- Osiedle Tysiąclecia, parafia św. Maksymiliana Kolbego: Największa z osiedlowych procesji zgromadzi zawrotne 7000 osób. W godzinach 12:00–14:00 nieprzejezdne będą ulice Nagłowicka, Wawelska, Srebrnych Orłów, Wiślicka, Cedyńska oraz Miśnieńska.

- Łagiewniki, parafia NSPJ: Od 17:45 do 19:00 rzesza 2500 uczestników przespaceruje z Millana przez Faustyny wprost do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mieszczącego się pod adresem św. Faustyny 3.

- Parafia św. Brata Alberta: Zatorów trzeba spodziewać się między 10:10 a 11:40. Dwa tysiące osób przemaszeruje ulicami Hynka, Uniwersału Połanieckiego, Braci Schindlerów, by na koniec znów pojawić się na Hynka.

- Prokocim, parafia Miłosierdzia Bożego: W wydarzeniu (11:45–13:30) udział zapowiedziało 1000 osób. Trasa biegnie od Jana Kurczaba aż do Teligi, co może skutkować chwilowymi przerwami w ruchu na ulicy Kurczaba (zwłaszcza do 13:00).

- Parafia Najświętszego Salwatora: Około 900 wiernych poświęci na modlitewny przemarsz ponad dwie godziny (17:15–19:30), idąc kolejno przez Kościuszki, świętej Bronisławy, Gontyna z powrotem na Kościuszki.

- Olszanica, parafia Matki Bożej Częstochowskiej: Niewielka procesja (około 300-400 osób) odbędzie się w oknie 11:00–12:30. Uczestnicy ruszą Korzeniaka, skręcą w Majówny i Olszanicką, finiszując na Korzeniaka.

- Parafia św. Marii Magdaleny: Wierni przejdą okolicznymi drogami między 10:15 a 11:30. Utrudnienia dotkną zmotoryzowanych na ulicach Niebieskiej, Sztaudyngera oraz Osterwy.

- Dębniki, parafia św. Stanisława Kostki: Tłum przemieści się między 16:45 a 19:00 drogami: Pułaskiego, Konfederacką, Dębową, Szwedzką oraz Zagrody. Koniec pochodu przewidziano z powrotem pod kościołem przy Pułaskiego.

- Parafia Zmartwychwstania Pańskiego: Tysiąc osób przemaszeruje między 16:30 a 18:30. Na trasie znalazły się ulice Szkolna, Poprzeczna, Mochnackiego, Pańska oraz Skowronia, z finałem z powrotem na Poprzecznej.

Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdecydowanie odradzają wjazd do serca miasta w newralgicznym oknie pomiędzy 9:00 a 14:00. Warto tego dnia na bieżąco monitorować policyjne raporty na temat lokalnych utrudnień.

Dalsza część relacji, a także specjalnie przygotowane kartki z życzeniami, widoczne są poniżej naszej galerii tematycznej.

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Boże Ciało 2026 a potrawy mięsne. Jaka jest decyzja księży?

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