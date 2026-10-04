W niedzielę rano na drodze krajowej nr 28 w Skawcach (powiat wadowicki) doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, a droga jest zablokowana w obu kierunkach między Wadowicami i Skomielną Białą.

Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi.

Wypadek w Skawcach. Służby ratunkowe pracują na zablokowanej DK28

Niedzielny poranek przyniósł fatalne wieści dla kierowców podróżujących południem Polski. Na drodze krajowej nr 28 doszło do groźnego wypadku, który sparaliżował ruch w rejonie powiatu wadowickiego. Jak informuje Punkt Informacji Drogowej krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w miejscowości Skawce zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe.

Przedstawiciel Punktu Informacji Drogowej, Daniel Wiśniewski, poinformował PAP, że w wyniku tego czołowego zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Na ten moment nie są znane szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia rannych.

Droga krajowa nr 28 w Skawcach, na odcinku pomiędzy Wadowicami a Skomielną Białą, została natychmiastowo wyłączona z ruchu. Służby pracujące na miejscu zdarzenia zabezpieczają teren oraz prowadzą niezbędne czynności wyjaśniające, co bezpośrednio uniemożliwia bezpieczny przejazd innym uczestnikom ruchu. Z tego powodu policja podjęła decyzję o wyznaczeniu objazdów.

DK28 sparaliżowana. Policja wyznaczyła objazdy

Policja kieruje wszystkie pojazdy na wyznaczone objazdy, które poprowadzono drogami lokalnymi. Jak ostrzegają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać co najmniej ponad godzinę, choć czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od postępu prac służb ratowniczych i technicznych usuwających wraki pojazdów z jezdni.

Warto podkreślić, że droga krajowa nr 28 odgrywa kluczową rolę w systemie transportowym południowej Polski. Jest to arteria, która bezpośrednio łączy województwo małopolskie z województwem podkarpackim. Trasa ta ma swój początek w Zatorze, a następnie prowadzi przez tak istotne ośrodki miejskie jak Wadowice, Nowy Sącz, Gorlice, Krosno, Sanok oraz Przemyśl, kończąc swój bieg w Medyce na granicy z Ukrainą.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie zablokowanego odcinka drogi krajowej nr 28 w powiecie wadowickim, korzystając z alternatywnych tras lokalnych.

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