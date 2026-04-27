Ranga święta narodowego a kościelne zasady

Trzeci dzień maja to w polskim kalendarzu data wyjątkowa. Obchodzimy wtedy nie tylko państwowe Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające Konstytucję z 1791 roku, ale również niezwykle ważną dla wiernych Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ze względu na tak wysoką rangę tego dnia, wielu katolików naturalnie zakłada, że udział w liturgii jest obowiązkowy.

Prawda jest jednak nieco inna, a do pełnego zrozumienia zasad musimy sprawdzić, czy w przypadku daty 3 maja święto nakazane to obowiązujący fakt, czy jedynie popularny mit. Zgodnie z prawem kościelnym w Polsce obowiązuje bowiem ściśle zamknięta lista dni, w które wierni mają bezwzględny obowiązek wzięcia udziału we mszy świętej. Znajdziemy na niej między innymi Boże Ciało, uroczystość Wszystkich Świętych czy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).

Czy 3 maja jest świętem nakazanym w świetle prawa?

Dla osób planujących beztroski wypoczynek mamy konkretną informację. Kodeks Prawa Kanonicznego jasno określa, czy 3 maja jest świętem nakazanym – otóż w polskim Kościele katolickim ten dzień, co do zasady, nie należy do grupy świąt obowiązkowych. Oznacza to, że nie ma bezwzględnego wymogu pojawienia się w świątyni, a świadoma nieobecność z powodu wyjazdu nie jest traktowana jako grzech.

Polscy biskupi gorąco zachęcają jednak, by w miarę możliwości i czasu wziąć udział w nabożeństwie. Obchody te mają głęboki, duchowy i patriotyczny charakter, a na początku maja rozpoczynają się w kościołach uwielbiane przez wielu tradycyjne "majówki". Brak odgórnego nakazu nie zwalnia nas jednak z czujności, ponieważ kalendarz potrafi spłatać ogromnego figla.

Ten jeden wyjątek zmienia zasady całej majówki

Wielu wiernych popełnia błąd, zapominając o nadrzędnej zasadzie obowiązującej w Kościele: każda niedziela bez wyjątku jest świętem nakazanym. Jeśli trzeci dzień maja wypada w środku tygodnia, od poniedziałku do soboty, decyzja o udziale w mszy zależy wyłącznie od twoich chęci i wyznawanych tradycji.

Sytuacja zmienia się w latach takich jak 2026, kiedy to długi weekend kończy się dokładnie w niedzielę. W takim układzie kalendarza obowiązek uczestnictwa w liturgii wynika z samego faktu, że jest to Dzień Pański. Dlatego w takich przypadkach, niezależnie od majówkowych wyjazdów na działkę czy w góry, każdy wierzący musi uwzględnić w swoich planach wizytę w kościele, aby dopełnić regularnego, niedzielnego obowiązku.