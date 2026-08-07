Milik to dawna wieś biskupia w Małopolsce. Kiedyś należała do duchowieństwa

Milik, dawniej Mikowa, jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna, w dolinie uchodzącego do Popradu potoku Milik. Jej krajobraz jest niezwykle malowniczy, bowiem z wszystkich czterech stron jest otoczona wzniesieniami należącymi do Pasma Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Są to: Zapała, Piotrusina, Prehyba, Skała, Za Wierch, Mikowa oraz Łysówka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w wsi mieszkają 762 osoby, z czego 50,5 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,5 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Milik to dawna wieś biskupstwa krakowskiego w powiecie sądeckim w województwie krakowskim w końcu XVI wieku. Jej lokacja miała miejsce w drugiej połowie XVI wieku. Jednak pierwsze wzmianki o tamtejszych ziemiach pochodzą jeszcze z drugiej połowy XIV wieku. W 391 roku król Władysław Jagiełło przekazał biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy tzw. państwo muszyńskie, składające się, poza Muszyną, jeszcze z 11 wsi, w tym i Andrzejówka. Sam Milik powstał natomiast prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsze zapiski o miejscowości poczynił kronikarz Jan Długosz w testamencie starosty czorsztyńskiego Piotra Wyżgi. W 1575 roku biskup Krakowski Franciszek Krasińskie nadał Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej na lokację wsi na prawie wołoskim. Miała zostać ona utworzona wzdłuż potoku Milik i na grunt księdza prawosławnego. Potwierdzenie przywileju otrzymali w 1596 roku synowie sołtysa – Jan i Ignacy. W 1770 roku wieś była przedmiotem sporu pomiędzy jej sołtysami na czele z Jakubem Cichańskim z prezbiterem Konstantym Miejskim. Rozstrzygnął go biskup Kajetan Sołtyk na korzyść prezbitera.

Najważniejszym zabytkiem w Miliku jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana z 1813 roku. Świątynia pełni obecnie funkcję kościoła filialnego. Jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

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Tak wygląda wieś Milik w Małopolsce i cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana [GALERIA]

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