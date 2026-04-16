Jej ozdobą są góralskie chałupy. To jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-16 14:28

Małopolska jest jednym z najbardziej malowniczych regionów w naszym kraju. Województwo słynie z niewielkich miejscowości, w których znajduje się mnóstwo wspaniałych zabytków. Jedną z nich jest Chochołów, wieś położna w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Jej zabudowę prawie w całości stanowią oryginalne chałupy góralskie. Mieszkańcy wsi, w zgodzie z wieloletnią tradycją, dwa razy w roku myją swoje domy wodą z mydłem. Dzieje się tak na Wielkanoc i Boże Ciało. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Galeria zdjęć 12

Chochołów to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Składa się z góralskich chałup

Chochołów jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położony w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkuje 1 201 osób, z czego 49,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,9 proc. ludności to mężczyźni. Do 1954 roku istniała gmina Chochołów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Chochołowie pochodzą z ostatniej dekady XVI wieku. W 1592 roku miała miejsce jego lokacja. Wówczas była to wieś królewska, położona w powiecie sądeckim województwa krakowskiego, należąca do tenuty nowotarskiej. W 1619 roku na chochołowskich pastwiskach, leżących powyżej wsi w dolinach Czarnego Dunajca i Dzianiskiego Potoku, została lokowana wieś Dzianisz. W 1762 roku biskup krakowski Franciszek Podkański powołał w Chochołowe filię parafii w Czarnym Dunajcu. Natomiast w 1817 roku została tam utworzona parafia pw. św. Jacka. W 1846 roku o wsi zrobiło się głośno za sprawą powstania chochołowskiego przeciwko Austriakom, na którego czele stanął miejscowy organista i nauczyciel Jan Andrusikiewicz.

Polecany artykuł:

To jedno z najpiękniejszych miast w woj. małopolskim. W PRL-u zostało przeniesi…

Najcenniejszym zabytkiem Chochołowa jest zabudowa wsi, składająca się prawie w całości z oryginalnych góralskich chałup. Drewniane domy są częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Znajduje się na mim również Zagroda Bafiów, znana też pod nazwą Muzeum Powstania Chochołowskiego. Zgodnie z tradycją mieszkańcy Chochołowa dwa razy w roku myją chałupy z zewnątrz wodą z mydłem. Dzieje się tak na Wielkanoc i Boże Ciało.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Kraków Radio ESKA Google News
Jarmark Świętego Józefa w Krakowie
województwo małopolskie
zabytki
podróże
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
małopolskie
wieś
turystyka