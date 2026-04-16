Chochołów to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Składa się z góralskich chałup

Chochołów jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położony w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkuje 1 201 osób, z czego 49,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,9 proc. ludności to mężczyźni. Do 1954 roku istniała gmina Chochołów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Chochołowie pochodzą z ostatniej dekady XVI wieku. W 1592 roku miała miejsce jego lokacja. Wówczas była to wieś królewska, położona w powiecie sądeckim województwa krakowskiego, należąca do tenuty nowotarskiej. W 1619 roku na chochołowskich pastwiskach, leżących powyżej wsi w dolinach Czarnego Dunajca i Dzianiskiego Potoku, została lokowana wieś Dzianisz. W 1762 roku biskup krakowski Franciszek Podkański powołał w Chochołowe filię parafii w Czarnym Dunajcu. Natomiast w 1817 roku została tam utworzona parafia pw. św. Jacka. W 1846 roku o wsi zrobiło się głośno za sprawą powstania chochołowskiego przeciwko Austriakom, na którego czele stanął miejscowy organista i nauczyciel Jan Andrusikiewicz.

Najcenniejszym zabytkiem Chochołowa jest zabudowa wsi, składająca się prawie w całości z oryginalnych góralskich chałup. Drewniane domy są częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Znajduje się na mim również Zagroda Bafiów, znana też pod nazwą Muzeum Powstania Chochołowskiego. Zgodnie z tradycją mieszkańcy Chochołowa dwa razy w roku myją chałupy z zewnątrz wodą z mydłem. Dzieje się tak na Wielkanoc i Boże Ciało.

Tak wygląda Chochołów, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce

