Kiedyś królował Ciechocinek. Teraz Polacy masowo wybierają to górskie uzdrowisko

Małopolskie uzdrowisko zamiast Ciechocinka. Kuracjusze szukają spokoju

Do niedawna odpoczynek w sanatorium kojarzył się Polakom niemal wyłącznie z wyjazdami do popularnego Ciechocinka. Współczesne trendy pokazują jednak wyraźną zmianę preferencji, ponieważ podróżni coraz częściej rozglądają się za lokalizacjami gwarantującymi ciszę i bliski kontakt z przyrodą. Oczekują nie tylko właściwości leczniczych danego regionu, ale również nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego oraz zachwycających krajobrazów. Na fali tych potrzeb ogromny sukces odnosi jedno z małopolskich uzdrowisk, które regularnie plasuje się w czołówce rankingów polecanych ośrodków regeneracyjnych. Przyjezdni doceniają to miejsce przede wszystkim za kameralną aurę, malownicze usytuowanie i doskonałą jakość miejscowych wód mineralnych.

Muszyna w Beskidzie Sądeckim kusi turystów o każdej porze roku

Omawianym hitem turystycznym jest oczywiście Muszyna, czyli stosunkowo niewielkie miasteczko zlokalizowane w Beskidzie Sądeckim, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy ze Słowacją. Od wielu sezonów władze i lokalni przedsiębiorcy intensywnie inwestują tam w nowoczesną bazę uzdrowiskową, co skutecznie przyciąga nie tylko osoby starsze, ale też młodszych wczasowiczów uciekających od wielkomiejskiego hałasu.

Miejscowość zbudowała swoją mocną pozycję na specyficznym mikroklimacie oraz bardzo bogatych zasobach wód leczniczych. Na miejscu goście mają do dyspozycji liczne placówki sanatoryjne, pijalnie wód oraz szeroki wachlarz specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych. Z urokami tego miejsca można zapoznać się, oglądając fotografie udostępnione w galerii zdjęć poniżej.

Beskid Sądecki wygrywa z tłumami. Muszyna silną konkurencją dla gigantów

W obecnych czasach Muszyna stanowi niezwykle poważną alternatywę dla największych i najbardziej rozpoznawalnych kurortów w Polsce, rywalizując z wyżej wspomnianym Ciechocinkiem. Goście z całego kraju chwalą sobie w głównej mierze wyjątkowo spokojny charakter miejscowości, brak turystycznego tłoku i wszechobecną zieleń. Znaczącym atutem miasteczka jest jego usytuowanie, dzięki któremu stanowi ono wręcz idealną bazę wypadową do eksplorowania całego Beskidu Sądeckiego oraz pobliskich wsi i miast. Z tego powodu nikogo nie powinien dziwić fakt, że miejscowość ta notuje rekordowe zainteresowanie odwiedzających, co widać szczególnie w okresie wakacyjnym.

Atrakcje w Muszynie. Co warto zobaczyć podczas pobytu w górach?

Historycznie ośrodki sanatoryjne utożsamiano niemal wyłącznie z procesem rekonwalescencji i rehabilitacją, jednak Muszyna z ogromnym powodzeniem odczarowuje ten wizerunek. Do górskiego miasteczka coraz częściej zjeżdżają pary, rodziny z małymi dziećmi oraz osoby pracujące w trybie zdalnym, które pragną połączyć obowiązki zawodowe z głębokim relaksem na łonie natury. Uzdrowisko zapewnia odwiedzającym szeroką gamę interesujących rozrywek. Wśród najważniejszych punktów na turystycznej mapie wylicza się: