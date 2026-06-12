Kiedyś należała do biskupów z Krakowa i była przedmiotem sporu. To jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-12 15:24

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów na mapie Polskie. To właśnie na obszarze tego województwa znajduje się mnóstwo urokliwych małych miejscowości, których burzliwa historia przypomina nierzadko dzieje wielkich miast. Do takich niewątpliwie zalicza się Milik, dawniej Mikowa, wieś położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. W wiekach dawnych należała do biskupstwa krakowskiego. W XVIII wieku była przedmiotem sporu pomiędzy sołtysami a prezbiterem, który rozstrzygnęły władze kościelne. Najważniejszym zabytkiem w Miliku jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana z 1813 roku, będąca częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Milik to dawna wieś biskupia w Małopolsce. Kiedyś należała do duchowieństwa

Milik, dawniej Mikowa, jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna, w dolinie uchodzącego do Popradu potoku Milik. Jej krajobraz jest niezwykle malowniczy, bowiem z wszystkich czterech stron jest otoczona wzniesieniami należącymi do Pasma Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Są to: Zapała, Piotrusina, Prehyba, Skała, Za Wierch, Mikowa oraz Łysówka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w wsi mieszkają 762 osoby, z czego 50,5 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,5 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

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Milik to dawna wieś biskupstwa krakowskiego w powiecie sądeckim w województwie krakowskim w końcu XVI wieku. Jej lokacja miała miejsce w drugiej połowie XVI wieku. Jednak pierwsze wzmianki o tamtejszych ziemiach pochodzą jeszcze z drugiej połowy XIV wieku. W 391 roku król Władysław Jagiełło przekazał biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy tzw. państwo muszyńskie, składające się, poza Muszyną, jeszcze z 11 wsi, w tym i Andrzejówka. Sam Milik powstał natomiast prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsze zapiski o miejscowości poczynił kronikarz Jan Długosz w testamencie starosty czorsztyńskiego Piotra Wyżgi. W 1575 roku biskup Krakowski Franciszek Krasińskie nadał Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej na lokację wsi na prawie wołoskim. Miała zostać ona utworzona wzdłuż potoku Milik i na grunt księdza prawosławnego. Potwierdzenie przywileju otrzymali w 1596 roku synowie sołtysa – Jan i Ignacy. W 1770 roku wieś była przedmiotem sporu pomiędzy jej sołtysami na czele z Jakubem Cichańskim z prezbiterem Konstantym Miejskim. Rozstrzygnął go biskup Kajetan Sołtyk na korzyść prezbitera.

Najważniejszym zabytkiem w Miliku jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana z 1813 roku. Świątynia pełni obecnie funkcję kościoła filialnego. Jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

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Tak wygląda wieś Milik w Małopolsce i cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana [GALERIA]

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