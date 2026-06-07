Koszmar na urodzinach. 3-letni Mikołaj wpadł do stawu. Chłopiec nie żyje

Urodzinowa zabawa zmieniła się w tragedię

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 30 maja, w okolicach godziny 20:00, na posesji w miejscowości Tarnawa w powiecie bocheńskim. W ogrodzie zorganizowano przyjęcie, na którym bawiło się kilkanaście dzieci. Maluchy miały do dyspozycji trampolinę i dmuchaną zjeżdżalnię. Rodzice odpoczywali na tarasie, nadzorując sytuację. Nagle zauważono zniknięcie 3-letniego Mikołaja.

Krótko potem właścicielka posesji odkryła dziecko w stawie retencyjnym, znajdującym się w głębi ogrodu. Z ustaleń wynika, że zbiornik wodny mierzył 7 na 5 metrów i miał głębokość od 1 do 1,5 metra. Wyciągnięty chłopiec nie dawał oznak życia, więc natychmiast przystąpiono do resuscytacji.

Tragiczny finał walki o życie 3-latka

Służby zadziałały błyskawicznie. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, straż pożarna, policjanci i helikopter LPR. Nieprzytomnego 3-latka przetransportowano do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie personel medyczny przez kilka dni robił wszystko, by go uratować. Mimo wysiłków lekarzy chłopiec zmarł, nigdy nie odzyskując przytomności.

Funkcjonariusze ustalili ponad wszelką wątpliwość, że opiekunowie Mikołaja nie byli pod wpływem alkoholu.

Śledztwo bocheńskiej prokuratury w sprawie Mikołaja

Bocheńska Prokuratura Rejonowa rozpoczęła postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wstępnie w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na zgon dziecka, prawdopodobnie nastąpi zmiana kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci.

Teraz śledczy muszą odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 3-latek zdołał bez niczyjej wiedzy opuścić miejsce zabawy i wpaść do wody. Co ciekawe, staw, w którym doszło do tragedii, został wykopany raptem parę miesięcy przed tym nieszczęśliwym wypadkiem.

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