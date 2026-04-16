Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie kupił 13 hektarów terenów leśnych w rejonie Baryczy, w Dzielnicy X Swoszowice, za kwotę 997 tys. zł.

Zakupione działki od prywatnego właściciela, w przeważającej części leśne, zostaną włączone do zasobów miejskich i w przyszłości mogą powiększyć Park Barycz.

Dominują na nich graby, jawory, lipy i dęby, a docelowo teren ma stać się parkiem leśnym służącym ochronie bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i rekreacji mieszkańców.

Kraków powiększa zielona płuca. 13 hektarów za prawie milion złotych

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizował znaczący zakup, wzbogacając miejskie zasoby o 13 hektarów terenów leśnych w dzielnicy Swoszowice. Nabycie pięciu działek od prywatnego właściciela, zlokalizowanych w rejonie Baryczy, jest częścią długofalowej strategii miasta mającej na celu zwiększanie lesistości Krakowa oraz udostępnianie mieszkańcom nowych obszarów zielonych. Jak podaje Zarząd Zieleni Miejskiej, transakcja opiewała na kwotę 997 tys. zł.

Nowo zakupione nieruchomości to przede wszystkim użytki leśne, choć niewielka część obejmuje również tereny porośnięte drzewostanem, które w przyszłości mogą zostać formalnie przeklasyfikowane na las. Dominującym gatunkiem drzew na tych obszarach są graby w wieku około 70 lat, a także jawory, lipy i dęby, tworzące bogaty i zróżnicowany ekosystem leśny. Ta różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla zachowania naturalnego charakteru terenu i wspierania lokalnej fauny.

Zakup tych działek pozwoli na powiększenie i dopełnienie kompleksu publicznie dostępnych terenów leśnych. Lasy w miastach pełnią wiele niezastąpionych funkcji. Przede wszystkim poprawiają jakość powietrza, działając jak naturalne filtry, pochłaniając zanieczyszczenia i produkując tlen. Ponadto, mają ogromny wpływ na regulację mikroklimatu, zmniejszając tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła, oraz retencjonują wodę, co jest niezwykle ważne w obliczu zmian klimatycznych i coraz częstszych okresów suszy. Nie bez znaczenia jest również ich rola jako przestrzeni wypoczynku i kontaktu z naturą dla mieszkańców, którzy coraz bardziej cenią sobie możliwość spędzania czasu na łonie przyrody.

Wyrok w sprawie byłego rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie