Krótki powrót lata, a zaraz potem załamanie pogody. Nowa prognoza IMGW nie zostawia złudzeń

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-19 15:48

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował najnowszą prognozę pogody dla Polski. W środę (21 października) na południu kraju poczujemy niemal letnie temperatury. Niestety, radość nie potrwa długo, bo już następnego dnia czeka nas gwałtowne pogorszenie aury. Sprawdź, co zapowiadają synoptycy na najbliższe dni.

Krople deszczu na szybie samochodu podczas zachodu słońca. O nadchodzącym załamaniu pogody przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Unsplash.com Pogodowe zawirowania w najnowszej prognozie IMGW / zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza IMGW: Mgły i opady we wtorek, dużo przyjemniejsza środa

Najnowsze przewidywania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek (20 października) nie napawają optymizmem. Eksperci przewidują, że w centralnej, północnej oraz wschodniej części kraju wystąpią opady deszczu, a miejscami również mżawki. Z kolei rano w południowych rejonach mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widoczność zaledwie do 300 metrów. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to najwyższe wartości wyniosą od 10 stopni Celsjusza w rejonie Szczecina, do około 14 stopni na południu Polski. Jednak to, co wydarzy się dzień później, można określić mianem pogodowej niespodzianki.

Według prognoz ekspertów z IMGW, w środę 21 października słupki rtęci powędrują znacząco w górę, przekraczając miejscami barierę 20 stopni. Na ten niespodziewany, przyjemny powiew lata mogą liczyć głównie mieszkańcy poniższych województw:

  • podkarpackiego
  • małopolskiego
  • śląskiego
  • opolskiego
  • dolnośląskiego

Dla porównania, jeszcze we wtorek w południowych regionach termometry wskażą maksymalnie 15 stopni, podczas gdy w środę taka sama wartość będzie przypisana do... najchłodniejszych zakątków kraju! To jednak nie koniec pogodowej karuzeli, jaka czeka nas w tym tygodniu.

Załamanie pogody już 22 października!

Podczas gdy w środę będziemy mogli cieszyć się częstymi promieniami słońca przebijającymi się zza chmur, już w czwartek czeka nas powrót szarej, typowo jesiennej rzeczywistości. Maksymalne wskazania termometrów ponownie spadną i nie przekroczą 15 stopni Celsjusza. Co gorsza, w każdym z województw prognozowane są opady deszczu.

Jeszcze w środę w województwach małopolskim i śląskim odczuwalne będą letnie temperatury. Zaledwie 24 godziny później termometry w tych samych miejscach pokażą raptem 11 stopni Celsjusza!

Wiele wskazuje na to, że środa 21 października przyniesie nam ostatni tak ciepły, letni epizod w tym roku. Choć nadchodzący weekend ma być stosunkowo spokojny pod względem zjawisk atmosferycznych, musimy przygotować się na zimne poranki i chłodne popołudnia.

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