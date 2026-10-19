Krótki powrót lata, a zaraz potem załamanie pogody. Nowa prognoza IMGW nie zostawia złudzeń

Nowa prognoza IMGW: Mgły i opady we wtorek, dużo przyjemniejsza środa

Najnowsze przewidywania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek (20 października) nie napawają optymizmem. Eksperci przewidują, że w centralnej, północnej oraz wschodniej części kraju wystąpią opady deszczu, a miejscami również mżawki. Z kolei rano w południowych rejonach mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widoczność zaledwie do 300 metrów. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to najwyższe wartości wyniosą od 10 stopni Celsjusza w rejonie Szczecina, do około 14 stopni na południu Polski. Jednak to, co wydarzy się dzień później, można określić mianem pogodowej niespodzianki.

Według prognoz ekspertów z IMGW, w środę 21 października słupki rtęci powędrują znacząco w górę, przekraczając miejscami barierę 20 stopni. Na ten niespodziewany, przyjemny powiew lata mogą liczyć głównie mieszkańcy poniższych województw:

podkarpackiego

małopolskiego

śląskiego

opolskiego

dolnośląskiego

Dla porównania, jeszcze we wtorek w południowych regionach termometry wskażą maksymalnie 15 stopni, podczas gdy w środę taka sama wartość będzie przypisana do... najchłodniejszych zakątków kraju! To jednak nie koniec pogodowej karuzeli, jaka czeka nas w tym tygodniu.

Załamanie pogody już 22 października!

Podczas gdy w środę będziemy mogli cieszyć się częstymi promieniami słońca przebijającymi się zza chmur, już w czwartek czeka nas powrót szarej, typowo jesiennej rzeczywistości. Maksymalne wskazania termometrów ponownie spadną i nie przekroczą 15 stopni Celsjusza. Co gorsza, w każdym z województw prognozowane są opady deszczu.

Jeszcze w środę w województwach małopolskim i śląskim odczuwalne będą letnie temperatury. Zaledwie 24 godziny później termometry w tych samych miejscach pokażą raptem 11 stopni Celsjusza!

Wiele wskazuje na to, że środa 21 października przyniesie nam ostatni tak ciepły, letni epizod w tym roku. Choć nadchodzący weekend ma być stosunkowo spokojny pod względem zjawisk atmosferycznych, musimy przygotować się na zimne poranki i chłodne popołudnia.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie