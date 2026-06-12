Nieopodal cerkwi wydobywano tam ropę naftową. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-12 14:57

Województwo małopolskie, uznawane za jeden z najpiękniejszych regionów Polski, obfituje w malownicze miejscowości o bogatej historii i cennych zabytkach. Doskonałym przykładem jest przysiółek Pętna, usytuowany w gminie Sękowa, w powiecie gorlickim, na terenie dawnej łemkowskiej wsi Małastów. Miejsce to wyróżnia się fascynującą przeszłością przemysłową – w drugiej połowie XIX wieku prowadzono tam wydobycie ropy naftowej, a do 1881 roku działało pięć szybów. Mimo nieudanych prób wznowienia eksploatacji w okresie międzywojennym, do dziś w sąsiedztwie miejscowej cerkwi można natrafić na materialne ślady tej działalności w postaci zaczopowanych rur. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Pętna to dawna małopolska wieś królewska. Kiedyś wydobywano w niej ropę naftową

Pętna to dawna wieś łemkowska w województwie małopolskim. Jest obecnie przysiółkiem wsi Małastów, położonej w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa, leżącej w północnej części Beskidu Niskiego. Liczy zaledwie niespełna 40 domów, w których mieszka około 150 osób. Jej zabudowa rozciąga się na długości blisko 4 kilometrów w górnej części potoku Małastówka. W latach 1975-1998 przysiółek należał administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Pętnej pochodzą w połowy XVI wieku. W 1557 roku została lokowana na prawie wołoskim przez starostę bieckiego Stanisława Bonera. W wiekach dawnych byłą wsią królewską, a w okresie zaborów trafiła w ręce rodziny Siemieńskich. W drugiej połowie XIX wieku wydobywano na jej obszarze ropę naftową. W 1881 roku istniało tam 5 szybów o głębokości do 130 metrów. Należały do żydowskiej rodziny Wetheimerów. W tamtym okresie we wsi znajdowało się 105 gospodarstw, w których mieszkało 680 osób. W latach międzywojennych wznowiono próby wydobywania ropy naftowej, ale bezskutecznie. Do dzisiaj w pobliżu cerkwi można zauważyć zaczopowane rury.

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Najważniejszym zabytkiem w przysiółku jest greckokatolicka cerkiew św. Paraskewy z 1916 roku. Świątynię wraz z dzwonnicą i cmentarzem przycerkiewnym wpisano na listę zabytków w 1987 roku. Natomiast drewniana dzwonnica z 1700 roku jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

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Tak wygląda dawna wieś królewska Pętna oraz cerkiew św. Paraskewy z dzwonnicą [GALERIA]

To dawna wieś królewska w Małopolsce. W pobliżu cerkwi wydobywano ropę naftową
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