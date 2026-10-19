Od 13 grudnia PKP Intercity wprowadza nowy roczny rozkład jazdy w województwie małopolskim, który znacząco zwiększy liczbę połączeń z Krakowa do Warszawy (do 35 par), Wrocławia (do 20 par) i Poznania (do 19 par).

Dwukrotnie wzrośnie liczba pociągów na trasie Kraków – Bielsko-Biała, a Zakopane zyska nowe, bezpośrednie połączenie TLK Pomorzanin m.in. do Wrocławia, Poznania i Trójmiasta.

Od czerwca uruchomione zostaną nowe połączenia z Krakowa do Zamościa, z kolei stacja Zator Park Rozrywki po raz pierwszy w historii zyska codzienne pociągi międzynarodowe do Pragi, Wiednia czy Grazu.

Ze względu na planowane modernizacje torów (m.in. Katowickiego Węzła Kolejowego oraz odcinka Psary – Kozłów), pasażerowie muszą liczyć się z czasowymi zmianami tras i rozkładów niektórych pociągów.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez narodowego przewoźnika, pasażerowie z Małopolski zyskają znacznie lepszy dostęp do kluczowych ośrodków w kraju. Szczególne zmiany w PKP Intercity odczują osoby podróżujące do Wrocławia i Poznania. Liczba codziennych połączeń na trasie Kraków – Wrocław wzrośnie do 20 par. Co ciekawe, pociągi IC Saxonia oraz IC Via Regia będą kursować jako osobne składy, co skróci czas dojazdu z Krakowa do Lipska o około godzinę. Do Poznania pojedziemy aż 19 razy na dobę trzema różnymi trasami, co ułatwi dojazd do wielu mniejszych stacji pośrednich.

Jeszcze lepiej zapowiada się oferta na trasie do stolicy. Pociągi z Małopolski do Warszawy będą kursować aż 35 razy dziennie. Nowością będzie pociąg IC Zamenhof, który połączy Kraków z Warszawą i Białymstokiem. Z kolei do Trójmiasta pociągi Pendolino (EIP) oraz EIC będą odjeżdżać regularnie co godzinę, a najszybszy skład pokona trasę z Krakowa do Gdańska w rekordowe 4 godziny i 45 minut. Nie zmieni się natomiast wysoka częstotliwość kursów do Katowic (23 pary pociągów dziennie). Podróżni zyskają też świetne opcje międzynarodowe – po cztery pary pociągów dziennie pojadą do Berlina, Pragi i Wiednia, w tym wydłużony pociąg IC Moravia.

Nowe trasy z Zakopanego i Zatora. Gdzie pojedziemy bez przesiadek?

Mieszkańcy południowej części regionu również mają powody do zadowolenia. PKP Intercity podwaja liczbę połączeń z Krakowa do Bielska-Białej przez Chrzanów i Oświęcim – od grudnia pojedzie tam 8 par pociągów dziennie (kursy co około dwie godziny), z czego trzy zostaną wydłużone aż do Żywca. Z kolei od czerwca przyszłego roku z Krakowa ruszą dwa nowe bezpośrednie pociągi do Zamościa: IC Renesans oraz IC Starosta, które pojadą m.in. przez Tarnów, Mielec i Stalową Wolę.

Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak nowa oferta dla turystów. Ze stacji Zator Park Rozrywki po raz pierwszy w historii odjadą codzienne pociągi międzynarodowe! Pociąg IC Porta Moravica umożliwi bezpośredni dojazd do Wiednia i Grazu, a IC Comenius zawiezie pasażerów do Pragi. Zmiany obejmą także Zakopane. Uruchomiony zostanie pociąg TLK Pomorzanin, który połączy stolicę Tatr z Wrocławiem, Poznaniem i Trójmiastem. Dzięki modernizacji linii Sucha Beskidzka – Żywiec, skróci się również czas przejazdu pociągu IC Halny.

Utrudnienia i remonty na torach. Te pociągi pojadą objazdami

Niestety, tak wielka rewolucja wiąże się także z koniecznością dostosowania się do prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury. Jak ostrzega PKP Intercity, w związku z przebudową Katowickiego Węzła Kolejowego niektóre pociągi mogą jeździć trasami objazdowymi, co wydłuży czas podróży. Dodatkowo, od maja do września zaplanowano prace na odcinku Psary – Kozłów, co wpłynie na przepustowość tras z Krakowa do Warszawy i Łodzi.

Kolejne utrudnienia czekają pasażerów na trasach do Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla z powodu robót na odcinku Kraków Bieżanów – Podłęże. Największe zmiany dotkną jednak podróżnych zmierzających w Bieszczady i do Krynicy-Zdroju. Przez cały okres obowiązywania nowego rozkładu, ze względu na zamknięcie torów między Krosnem a Zagórzem, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Podobny los czeka pasażerów jadących do Krynicy-Zdroju od marca do czerwca – na odcinku Tarnów – Stróże pociągi zostaną zastąpione autobusami, a składy do Jasła i Krosna pojadą objazdami.

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