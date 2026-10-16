Paraliż w centrum Krakowa po wykolejeniu się tramwaju. Utrudnienia dla pasażerów

W piątek rano w centrum Krakowa, przed Pocztą Główną, wykoleił się tramwaj.

Zdarzenie spowodowało znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej, wstrzymując ruch i wyłączając napięcie w sieci trakcyjnej.

Paraliż komunikacyjny przed Pocztą Główną. Tramwaje w Krakowie skierowane na trasy objazdowe!

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek rano, w samym centrum Krakowa. Tuż przed historycznym budynkiem Poczty Głównej z szyn wypadł jeden z pojazdów komunikacji miejskiej. To nieoczekiwane zdarzenie wywołało natychmiastowy efekt domina, paraliżując ruch w kluczowych punktach miasta.

Służby podjęły decyzję, aby wyłączyć napięcie w sieci trakcyjnej w tej części miasta. To z kolei uniemożliwiło ruch jakichkolwiek innych tramwajów w tym obszarze, potęgując chaos komunikacyjny.

Pasażerowie, którzy liczyli na szybki i bezproblemowy dojazd do celu w piątkowy poranek, zostali zmuszeni do szukania alternatywnych połączeń lub kontynuowania podróży pieszo. Na tablicach informacji pasażerskiej szybko pojawiły się komunikaty o utrudnieniach, a zdezorientowani podróżni próbowali dowiedzieć się, jak dotrzeć do pracy i szkół.

Trwa naprawa torowiska

Z najnowszych informacji MPK Kraków wynika, że wznowiono już ruch na rozjeździe Poczta Główna dla linii 3 i 12 w kierunku Teatru Słowackiego. W dalszym ciągu niemożliwy jest przejazd w kierunku ul. Starowiślnej. W dalszym ciągu trwa naprawa torowiska.

- 7:02 Wznowiono ruch na rozjeździe Poczta Główna dla linii 3 i 12 na kierunek Teatr Słowackiego. W dalszym ciągu brak przejazdu w kierunku ul. Starowiślnej - trwa naprawa torowiska w miejscu wykolejenia, tramwaje linii 3 i 12 kierowane są przez Plac Wszystkich Świętych. 6:55 załączono napięcie na rozjeździe Poczta Główna, linie 1, 13, 18, 74 i 78 wracają na swoje trasy, linie 3 i 12 w dalszym ciągu kierowane na trasy objazdowe przez Plac Wszystkich Świętych - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Sonda Jak często korzystasz z komunikacji miejskiej? Codziennie Rzadko Nigdy albo bardzo rzadko