Policja szuka świadków koszmaru w miejskim parku. Drzewo zabiło matkę, 7-letnie dziecko i seniorkę

Tragedia w parku w Rabce-Zdroju. Dziecko i dwie kobiety przygnieceni przez drzewo

Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 roku zapisał się czarnymi zgłoskami. W parku miejskim w Rabce-Zdroju potężna wichura wyrywała drzewa z korzeniami. Jedno z nich spadło na przechodniów, co skończyło się śmiercią trzech osób. Życie stracili: 43-latka i jej 7-letni synek (mieszkańcy powiatu limanowskiego) oraz 69-letnia kobieta z gminy Rabka-Zdrój, która nie była spokrewniona z matką i dzieckiem.

Tego tragicznego dnia wiatr powalił także inne drzewa na terenie parku. Chociaż od tamtych wydarzeń minęły już długie miesiące, śledczy cały czas pracują nad odtworzeniem szczegółów i sprawdzeniem, czy można było zapobiec tej niewyobrażalnej tragedii.

Śledztwo w sprawie pielęgnacji drzew. Policja pilnie szuka świadków

Policja z Nowego Targu i miejscowa Prokuratura Rejonowa prowadzą śledztwo w sprawie narażenia spacerowiczów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Funkcjonariusze sprawdzają, jak wyglądała pielęgnacja zieleni w rabczańskim parku w okresie od marca 2023 r. do maja 2024 r.

W związku z toczącym się postępowaniem nowotarska komenda opublikowała ważny apel. Stróże prawa proszą o odzew wszystkie osoby, które w podanym czasie były świadkami niepokojących zdarzeń z udziałem spadających gałęzi czy chwiejących się drzew w tym miejscu. Kontakt jest ważny, by ocenić, czy zarządca terenu właściwie zadbał o bezpieczeństwo.

Każdy, kto ma wiedzę o niebezpiecznych sytuacjach w parku w Rabce-Zdroju, proszony jest o kontakt z nowotarską policją. Można dzwonić pod numery: 47 83 46 401 albo 47 83 46 474, a także pisać na maila: [email protected]. Zgłaszając się, warto powołać się na sygnaturę sprawy: RAD.5601.1213.26.PP.