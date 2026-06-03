Polskie szlaki zapełnią się szybciej niż zwykle. Nieoczywiste miejsca mogą być ratunkiem przed tłumami

Długi weekend czerwcowy 2026. Jak zyskać 4 dni wolnego?

Boże Ciało w 2026 roku wypada w czwartek, 4 czerwca. To idealny moment, aby zaplanować regenerację sił jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowego lata. Wystarczy, że weźmiesz wolne w piątek, 5 czerwca, a zyskasz cztery dni na wypoczynek. Czerwiec to jeden z najpiękniejszych miesięcy w Polsce – dni są najdłuższe, przyroda w pełni rozkwitu, a pogoda zazwyczaj bywa stabilniejsza niż podczas kapryśnej majówki. Dodatkowym atutem są ceny, które choć wykazują trend wzrostowy, wciąż bywają niższe niż w ścisłym sezonie wakacyjnym w lipcu czy sierpniu.

Morze, góry czy jeziora? Gdzie najchętniej jeździmy na czerwcówkę

Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się wybrzeże Bałtyku, Tatry oraz Mazury. Na Półwyspie Helskim czy Pomorzu Zachodnim w tym czasie można już poczuć letnią atmosferę, unikając jeszcze największych tłumów, które zaleją plaże podczas wakacji. Z kolei fani aktywnego wypoczynku i wędrówek chętnie wybierają Pieniny lub Dolny Śląsk, licząc na dobrą widoczność i przyjemne temperatury. Mazury to z kolei raj dla żeglarzy i rodzin z dziećmi, które szukają rekreacji nad wodą. Warto jednak pamiętać, że portale rezerwacyjne już teraz odnotowują duży ruch. Im wcześniej zdecydujesz się na konkretne miejsce, tym większą masz szansę na znalezienie noclegu przed spodziewanym wzrostem cen.

Polska nieoczywista, czyli gdzie uciec przed tłumami

Jeśli męczy cię zgiełk popularnych kurortów, dobrym pomysłem będzie kierunek w duchu slow travel. Roztocze, Podlasie czy Suwalszczyzna to regiony, które pozwalają na bliski kontakt z naturą i autentyczny odpoczynek z dala od miejskiego szumu. Agroturystyka w tych rejonach oferuje gościom lokalne smaki, świeże powietrze i ciszę, o którą trudno w centrum Zakopanego czy Sopotu. To miejsca idealne na rowerowe wycieczki, kajaki lub po prostu długie spacery po lasach. Wybierając mniej oczywiste szlaki, nie tylko odpoczniesz psychicznie, ale też unikniesz problemów z rezerwacją stolika w restauracji czy miejscem na parkingu.

Śladem tradycji. Kwietne dywany i procesje Bożego Ciała

Wyjazd na długi weekend to także doskonała okazja do zobaczenia unikalnych tradycji, które są magnesem dla osób zainteresowanych kulturą i folklorem. W Spycimierzu czy Łowiczu od pokoleń kultywuje się zwyczaj układania spektakularnych kwietnych dywanów. To wyjątkowe widowisko, podczas którego trasy procesji zamieniają się w kolorowe obrazy ułożone z tysięcy płatków kwiatów. Nawet jeśli twoja podróż nie ma charakteru religijnego, warto zobaczyć ten pokaz ludowej sztuki na własne oczy. Takie miejsca pozwalają poczuć autentyczny klimat regionalnych świąt, który w tych dwóch miejscowościach ma szczególnie uroczystą i wizualną formę.

Praktyczny poradnik: Zamknięte sklepy i utrudnienia na drogach

Planując podróż, musisz wziąć pod uwagę kwestie organizacyjne, które mogą wpłynąć na twój komfort. W czwartek, 4 czerwca, w całej Polsce będą odbywać się przedpołudniowe procesje. Wiąże się to z czasowymi zamknięciami dróg i zmianami w organizacji ruchu, szczególnie w centrach miast oraz mniejszych miejscowościach. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o zakazie handlu, duże sklepy i galerie handlowe będą tego dnia zamknięte. Dobrym pomysłem jest zrobienie niezbędnego zaopatrzenia już w środę. Aby uniknąć stania w korkach na trasach wylotowych, najlepiej zaplanuj wyjazd poza godzinami największego szczytu komunikacyjnego.