Potężny pożar w zakładzie wulkanizacyjnym. Czarny dym widać z daleka

W bliskim sąsiedztwie restauracji „Bella Napoli” przy ulicy Spółdzielczej w Olkuszu doszło do potężnego pożaru warsztatu wulkanizacyjnego .

. Ogień doszczętnie pochłonął budynek, a na miejsce skierowano potężne siły strażackie z całego regionu (w tym JRG KP PSP Olkusz, OSP Osiek Ksrg, OSP Bolesław, OSP Gołaczewy oraz JRG Wolbrom).

Pożar zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu

Dramat rozegrał się w środę, 14 października w godzinach porannych. Jak poinformował serwis Patrol998-Małopolska, płomienie błyskawicznie objęły całą konstrukcję warsztatu wulkanizacyjnego. Gaszenie tego typu obiektów jest wyjątkowo skomplikowane ze względu na nagromadzenie łatwopalnych opon, elementów gumowych i specjalistycznej chemii. Mieszkańców sąsiednich posesji przy ulicy Spółdzielczej mocno zaniepokoił toksyczny, czarny dym, który zaczął spowijać najbliższą okolicę.

Potężny żywioł wymusił na dyspozytorach natychmiastowe ściągnięcie wsparcia z całego regionu. Sytuacja była niezwykle dynamiczna, a strażacy musieli ratować przed spaleniem pobliskie zabudowania, w tym znaną lokalną restaurację.

Wielka akcja strażaków w Olkuszu. Trwa walka z żywiołem

Na miejscu zdarzenia natychmiast zmobilizowano bardzo liczne siły ratunkowe. W skomplikowanej akcji gaśniczej ramię w ramię uczestniczą profesjonalne oraz ochotnicze formacje z sąsiednich miejscowości. Na ulicy Spółdzielczej pojawili się między innymi funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu.

W działaniach ratunkowych wspierają ich druhowie z okolic, w tym OSP Bolesław, OSP Gołaczewy, OSP Osiek (KSRG) oraz ekipy z JRG Wolbrom. Olkuska straż pożarna zarządza całą operacją, próbując namierzyć główne zarzewie ognia i dogasić tlące się jeszcze resztki. Służby na ten moment nie przekazały żadnych komunikatów o ewentualnych rannych oraz o bezpośrednich przyczynach wybuchu pożaru.

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