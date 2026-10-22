Przez korki pasażerowie płacą więcej za komunikację. Kraków szykuje zmiany

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 21 października przedstawiono prezydencki projekt uchwały, który przywraca bilet 20-minutowy w miejsce obecnego 15-minutowego, bez zmiany ceny.

Projekt rozszerza również uprawnienia do rocznego biletu studenckiego za 365 zł na doktorantów.

Nowe zasady mogą wejść w życie na początku 2027 roku; bilety 15-minutowe będą ważne przez 6 miesięcy po zmianach lub będzie można je wymienić.

W Krakowie wróci bilet 20-minutowy

Prezydencki projekt uchwały zakłada powrót do rozwiązania, które przed laty cieszyło się dużą popularnością. Chodzi o bilet 20-minutowy w Krakowie, który zastąpi dotychczasowy, często krytykowany za zbyt krótki czas ważności bilet 15-minutowy. Dla pasażerów kluczowa jest informacja, że wydłużenie czasu podróży nie wpłynie na ich kieszenie – cena taryfy ma pozostać na dokładnie tym samym poziomie. Dodatkowo, władze miasta zdecydowały się na ważny krok wspierający lokalne środowisko akademickie. Nowe przepisy rozszerzają bowiem uprawnienia do zakupu ulgowego dokumentu, jakim jest roczny bilet studencki za 365 zł, na doktorantów krakowskich uczelni.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w projekcie, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać na początku 2027 roku. Tak długi czas przygotowań jest niezbędny do przeprowadzenia obligatoryjnych konsultacji ze związkami zawodowymi. Do momentu wejścia w życie nowych przepisów, pasażerowie muszą korzystać z dotychczasowej taryfy, w której wciąż obowiązuje tradycyjny bilet 15-minutowy.

Stare bilety będą ważne przez 6 miesięcy

Co stanie się z biletami, które pasażerowie zakupią jeszcze przed wejściem w życie nowej uchwały? Autorzy projektu przewidzieli specjalny okres przejściowy, aby nikt nie stracił swoich pieniędzy. Osoby posiadające papierowe bilety 15-minutowe będą mogły z nich korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. W tym czasie, po skasowaniu, bilet ten będzie automatycznie uprawniał do jazdy przez pełne 20 minut.

Po upływie pół roku niewykorzystane kartoniki stracą swoją ważność, jednak pasażerowie nie zostaną z niczym. Będzie można je bezproblemowo wymienić w punktach sprzedaży na nowe bilety z aktualnej oferty, z ewentualną możliwością dopłaty różnicy w cenie.

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