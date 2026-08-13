Bazylea - kulturalna stolica Szwajcarii. Z czego słynie miasto?

Bazylea leży w północno-zachodniej Szwajcarii, u ujścia rzek Birs i Wiese do Renu, przy granicy z Francją i Niemcami. Jest trzecim co do wielkości miastem w państwie i drugim po Zurychu ośrodkiem przemysłowym kraju (głównie przemysłu chemicznego i farmaceutycznego), ale także ważnym ośrodkiem handlowym i finansowym Szwajcarii. Sięgająca XV w. tradycja produkcji papieru sprawiła, że do dziś swoje siedziby w mieście ma wiele wydawnictw. Ponadto to właśnie w Bazylei odbywają się Art Basel – najważniejsze na świecie targi sztuki współczesnej oraz Baselworld, największe na świecie targi zegarków i biżuterii.

Bazylea jest nazywana stolicą kultury - w mieście funkcjonuje w nim ponad 30 muzeów, a tamtejsze Muzeum Sztuki (Kunstmuseum) jest najstarszym państwowym zbiorem sztuki na świecie. Z kolei Orkiestra Symfoniczna Bazylei uchodzi z jedną z najbardziej renomowanych w Europie. W kalendarzu miejskich wydarzeń nie brakuje licznych koncertów, przedstawień teatralnych, a nawet karnawału. Ten rozpoczyna się od pochodu Morgenstraich (czyli tzw. porannej psoty), który startuje w nocy z niedzieli na poniedziałek po Środzie Popielcowej o godzinie 4 rano.

W starożytności tereny dzisiejszej Bazylei należały do Rzymian (stąd nazwa Basilia). Pod koniec V w. miasto znalazło się w państwie Franków, natomiast w 1032 r. przypadło Niemcom, później było wolnym miastem Rzeszy, a w 1501 r. zostało wcielone do Związku Szwajcarskiego. Jego największy rozkwit nastąpił w XV-XVI w. To w latach 1431-1449 w Bazylei miał miejsce jeden z soborów powszechnych Kościoła katolickiego. Ponadto w 1460 r. założono tam uniwersytet, który okazał się jednym z ośrodków odrodzenia i reformacji w Europie.

Dzisiejsza Bazylea dzieli się na dwa obszary: Wielką Bazyleę po lewej stronie Renu oraz Małą Bazyleę na prawym brzegu rzeki. To na terenie tej pierwszej znajduje się wzgórze katedralne, będące najstarszą częścią miasta. Tamtejsza katedra jest jednym z najważniejszych bazylejskich zabytków. Tuż za katedrą znajduje się taras widokowy Pflaz, z którego można podziwiać kulturalną stolicę Szwajcarii w całej jej okazałości. Będąc w Bazylei, koniecznie trzeba odwiedzić także budynek Ratusza oraz wspomniane Muzeum Sztuki. Te oraz inne atrakcje znajdziecie w naszej galerii.

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Kraków-Bazylea. Ile trwa lot?

Z Krakowa do Bazylei odbywają się rejsy regularne, a czas lotu to tylko 1 godz. 50 min. Połączenia obsługują Wizzair oraz easyJet.

Co ciekawe, lecąc do Bazylei, nie lądujemy wcale w Szwajcarii. Port lotniczy EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg jest bowiem obsługiwany wspólnie z Francją i to właśnie na jej terytorium się znajduje. Ze Szwajcarii dojeżdża się do niego drogą eksterytorialną.