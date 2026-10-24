To miasto jest liderem edukacji w Polsce. Trzeci raz z rzędu

Lider edukacji w Polsce

Które miasta w Polsce mogą pochwalić się wysokim poziomem edukacji? W najnowszym zestawieniu przygotowanym w ramach Indeksu Zdrowych Miast ponownie zwyciężył Kraków. Stolica Małopolski utrzymała pierwsze miejsce już trzeci rok z rzędu. W czołówce znalazły się również Sopot i Opole, a wyróżnienie za największy postęp w ciągu pięciu lat otrzymało Świnoujście. Co zdecydowało o wynikach tegorocznego zestawienia?

Kraków liderem edukacji w Polsce

Kraków po raz trzeci z rzędu zajął pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Indeksu Zdrowych Miast. Na wysoką pozycję miasta wpłynęły przede wszystkim bardzo dobre wyniki egzaminów ósmoklasisty i matur, a także duża dostępność edukacji przedszkolnej. To właśnie te wskaźniki należą do elementów uwzględnianych przy ocenie samorządów w tym obszarze.

Władze miasta podkreślają, że istotne znaczenie mają długofalowe inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli. Kraków od lat utrzymuje się w czołówce zestawień dotyczących edukacji, a kolejne zwycięstwo potwierdza jego mocną pozycję na tle innych polskich miast.

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów wpływających na przyszłość miasta i jakość życia jego mieszkańców. Dlatego konsekwentnie inwestujemy zarówno w infrastrukturę edukacyjną, jak i rozwój kompetencji uczniów oraz nauczycieli. Cieszy nas, że podejmowane działania przekładają się na wysokie wyniki i potwierdzają skuteczność przyjętego kierunku rozwoju – podkreślał Stanisław Kracik, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Krakowa.

Sopot i Opole również na podium

Drugie miejsce w tegorocznym zestawieniu zajął Sopot. O jego wysokiej pozycji zdecydowały przede wszystkim bardzo dobre wyniki egzaminacyjne uczniów. Na trzecim miejscu uplasowało się Opole. Wynik ten pokazuje, że wysoka pozycja w obszarze edukacji nie jest zarezerwowana wyłącznie dla największych metropolii. Także mniejsze ośrodki mogą osiągać dobre rezultaty dzięki konsekwentnej polityce oświatowej i tworzeniu odpowiednich warunków do nauki.

Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast jest przygotowywany od lat przez Grupę LUX MED, naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ruch Open Eyes Economy. Jego celem jest analiza warunków życia w polskich miastach w różnych obszarach wpływających na zdrowie i jakość życia mieszkańców.

W kategorii Edukacja oceniane są między innymi wyniki egzaminów ósmoklasisty i matur oraz dostępność wychowania przedszkolnego. Tegoroczne rezultaty pokazują, że konsekwentne działania samorządów mogą przekładać się na dobre wyniki, a istotne postępy są możliwe zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach.

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