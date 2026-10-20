W Krakowie wykoleił się tramwaj. Nowe informacje MPK o utrudnieniach

W Krakowie doszło do wykolejenia tramwaju w rejonie skrzyżowania ulic Brożka i Wadowickiej.

Pętla Łagiewniki została przywrócona, ale odcinek Łagiewniki – Łagiewniki SKA pozostaje nieprzejezdny co najmniej do środy, 21 października.

Wprowadzono zmiany w organizacji komunikacji tramwajowej (linie 22, 78, 11, 70) oraz uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na trasie Łagiewniki – Borek Fałęcki.

W Krakowie wykoleił się tramwaj. Pętla Łagiewniki już działa

Do wykolejenia tramwaju doszło we wtorkowy (20 października) poranek w rejonie jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w południowej części miasta. Na skrzyżowaniu ulic Brożka i Wadowickiej nastąpiło zablokowanie torów, co natychmiast wstrzymało przejazd dla innych składów. Na miejsce niezwłocznie skierowano specjalistyczne służby techniczne, których zadaniem jest postawienie pojazdu z powrotem na tory oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń infrastruktury.

Jak informują w oficjalnych komunikatach krakowskie służby odpowiedzialne za transport, specjaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby zminimalizować negatywne skutki tego incydentu. Pierwszym sukcesem ekip technicznych było przywrócenie możliwości korzystania z pętli Łagiewniki, co pozwoliło na częściowe udrożnienie ruchu. Niestety, sytuacja wciąż jest trudna. Całkowicie nieprzejezdny – i to co najmniej do środy, 21 października – pozostaje kluczowy odcinek torowiska pomiędzy przystankami „Łagiewniki” a „Łagiewniki SKA”. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w tym kierunku muszą liczyć się z koniecznością korzystania z alternatywnych tras.

Jak kursuje komunikacja miejska w Krakowie po wykolejeniu tramwaju?

W związku z zaistniałą sytuacją awaryjną, utrudnienia zmusiły MPK Kraków do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu tramwajowego. Zmiany te dotyczą kilku kluczowych linii, które na co dzień przewożą tysiące Krakowian do pracy i szkół.

Jak wynika z informacji przekazanych przez miejskiego przewoźnika, wprowadzono następujące modyfikacje tras:

Linie numer 22 oraz 78 kursują obecnie na trasach skróconych i kończą swój bieg na pętli Łagiewniki.

Linia numer 11 została skierowana na zmienioną trasę i kursuje obecnie do Borku Fałęckiego od strony Kurdwanowa.

Linia numer 70 również jedzie trasą objazdową – pasażerowie mogą nią podróżować przez ulicę Wielicką aż do Kurdwanowa.

Dla podróżnych korzystających z linii numer 17 oraz 76 są dobre wiadomości. Jak podają miejskie służby, tramwaje te kursują bez zmian po swoich stałych, dotychczasowych trasach, co pozwala zachować choćby częściową płynność ruchu w tym rejonie Krakowa.

Zastępcza komunikacja autobusowa ułatwi podróż pasażerom

Aby ułatwić mieszkańcom codzienne dojazdy i zrekompensować brak bezpośrednich połączeń szynowych, krakowski przewoźnik podjął decyzję o uruchomieniu alternatywnych rozwiązań. Na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku Łagiewniki – Borek Fałęcki została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Służby apelują do pasażerów o cierpliwość oraz o dokładne sprawdzanie komunikatów na tablicach informacji pasażerskiej przed rozpoczęciem podróży.

Sonda Często podróżujesz komunikacją miejską? Tak Nie