Nowe Rybie to jedna z najstarszych wsi w Małopolsce. W średniowieczu założono w niej parafię

Nowe Rybie to malownicza wieś w Małopolsce, usytuowana w gminie Limanowa, która stanowi fascynujące połączenie bogatej historii, sięgającej średniowiecza, z surowym pięknem górskiego krajobrazu. Jej sercem jest zabytkowy kościół, który był świadkiem burzliwych dziejów regionu, a dziś kryje w sobie nie tylko cenne zabytki, ale i przyrodniczą niespodziankę.

Miejscowość leży w północnej części Beskidu Wyspowego, w malowniczej kotlinie otoczonej szczytami Kamionnej Góry, Kostrzy i Zęzowa. Jej położenie determinuje surowy, górski klimat, charakteryzujący się znacznymi wahaniami temperatur oraz obfitymi opadami śniegu, który utrzymuje się przez długi czas. Wieś jest dobrze skomunikowana z regionem; od Limanowej dzieli ją niespełna 11 km, od Bochni 22 km, a od Nowego Wiśnicza i Myślenic odpowiednio 17,6 km i 28,7 km. Warto dodać, że w latach 1975–1998 Nowe Rybie administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego.

Historia Nowego Rybia sięga czasów średniowiecznego osadnictwa, kiedy to założono tu parafię pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. W połowie XVI wieku losy miejscowości uległy znaczącej zmianie. Ówczesny właściciel wsi, Andrzej Rupniewski z Rupniowa, przekształcił miejscowy kościół w zbór braci polskich. Dzięki temu Nowe Rybie stało się jednym z najważniejszych ośrodków tego ruchu religijnego na ziemi limanowskiej, zapisując wyjątkową kartę w dziejach regionu.

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Trójcy Świętej. To najcenniejszy zabytek Noego Rybia

Centralnym punktem wsi jest murowany, gotycki Kościół Znalezienia Krzyża Świętego i Trójcy Świętej, pełniący funkcję świątyni parafialnej. Choć dokładna data budowy pierwotnej świątyni nie jest znana, wiadomo, że strawił ją pożar w 1795 roku. Odbudowę sfinansował kolejny właściciel dóbr, Gabriel Grzembski, a uroczystej konsekracji odnowionego obiektu dokonał w 1867 roku biskup Alojzy Pukalski. Współczesny wygląd kościoła to w dużej mierze efekt gruntownych prac remontowych z lat 1993-1997. W ich trakcie odkryto fragmenty dawnych murów, które zostały świadomie wyeksponowane i wkomponowane w istniejącą konstrukcję, stając się unikalnym świadectwem historii budowli.

Kolejne prace konserwatorskie, przeprowadzone w 2005 roku, objęły ołtarze, ambonę i chrzcielnicę, a także zaowocowały budową nowej wieżyczki na sygnaturkę. Po ich zakończeniu cały kompleks kościelny został doceniony przez konserwatorów. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego wpisano nie tylko samą świątynię, ale również przylegającą dzwonnicę, cmentarz parafialny oraz otaczające go ogrodzenie z kaplicami. Ciekawostką jest fakt, że poddasze kościoła stało się domem dla chronionego, rzadkiego gatunku nietoperzy, co dodaje temu miejscu wyjątkowego, przyrodniczego wymiaru.

