Główna wygrana w Mini Lotto pod Krakowem. Trafił piątkę, zgarnął sześciocyfrową sumę

Gracz z Rybnej trafił wszystkie liczby i wygrał setki tysięcy złotych

W niedzielę, 18 października, odbyło się losowanie Mini Lotto, w którym padły liczby: 3, 25, 35, 39 oraz 41. Właśnie ten zestaw numerów okazał się przepustką do bogactwa dla osoby, która wysłała kupon w podkrakowskiej wsi Rybna.

Zwycięzca zgarnął dokładnie 333 887,60 zł, co jest ogromną kwotą, jeśli weźmie się pod uwagę koszt zakładu. W Mini Lotto za jeden zakład płaci się tylko 2 zł, a do zdobycia jest maksymalnie pół miliona złotych. W niedzielę szczęśliwiec z Małopolski wzbogacił się o ponad 330 tysięcy złotych za ułamek tej kwoty.

Zasady gry w Mini Lotto

Uczestnictwo w Mini Lotto nie jest skomplikowane. Każdy typuje pięć numerów z puli 42 liczb. Wysokość wygranej rośnie wraz z liczbą prawidłowo skreślonych cyfr.

Każdy zakład to wydatek rzędu 2 zł, podczas gdy główna nagroda może osiągnąć nawet pół miliona złotych. To, ile ostatecznie trafi na konto gracza, uzależnione jest od całkowitej puli oraz od tego, ilu graczy również wytypowało zwycięskie liczby.

W tej grze liczbowej nie funkcjonuje system kumulacji znany z innych loterii. Pieniądze przeznaczone na wygrane są rozdzielane zawsze po konkretnym losowaniu. Jeśli w danym dniu nie padnie główna wygrana, przeznaczone na nią środki zostają przekazane osobom, które trafiły czwórki i trójki. Losowania Mini Lotto odbywają się każdego dnia o godzinie 22:00, więc okazji na wygraną nie brakuje.

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