Zorza polarna nad Polską już tej nocy! Musisz spojrzeć w niebo

Czeka nas kolorowy spektakl na niebie. 4 czerwca i w nocy z 4 na 5 czerwca zorza polarna nad Polską

Przed nami wyjątkowa noc. Już dziś wieczorem i w nocy z czwartku na piątek jest duża szansa na obserwację zorzy polarnej nad Polską. Zjawisko, które zwykle można podziwiać w Norwegii, Finlandii czy na Islandii, tym razem może być widoczne także w naszym kraju. Amerykańska agencja NOAA Space Weather Prediction Center wydała ostrzeżenie dotyczące silnej burzy geomagnetycznej klasy G3. Prognozowany wskaźnik aktywności magnetycznej ma osiągnąć poziom Kp7, a chwilowo nawet Kp8. Oznacza to bardzo dobre warunki do pojawienia się zorzy polarnej. Przyczyną zjawiska jest wzmożona aktywność Słońca. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin doszło tam do serii silnych rozbłysków, którym towarzyszyły koronalne wyrzuty masy, czyli ogromne chmury naładowanej plazmy wyrzucane w przestrzeń kosmiczną.

Zobaczymy zorzę dzięki burzy geomagnetycznej. Były potężne rozbłyski na Słońcu

Jak wyjaśnia popularyzator astronomii Karol Wójcicki, jeden z obłoków plazmy najprawdopodobniej dogonił wolniejszy wyrzut i połączył się z nim. Takie zjawisko nazywane jest „kanibalem CME”. – Jeden z szybszych obłoków najpewniej dogonił i wchłonął wolniejszy. To tzw. „kanibal CME”, który zwykle skuteczniej rozkręca burze magnetyczne – tłumaczy Wójcicki. Eksperci wyjaśniają, że gdy taka potężna fala wysokoenergetycznych cząstek dociera do Ziemi, oddziałuje na jej pole magnetyczne. W efekcie powstaje burza geomagnetyczna. To właśnie ona może wywołać zorzę polarną. Kolorowe światła pojawiają się, gdy cząstki pochodzące ze Słońca zderzają się z gazami znajdującymi się w ziemskiej atmosferze. Wtedy niebo może rozświetlić się zielonymi, czerwonymi, różowymi lub fioletowymi barwami. Największe szanse na obserwację zorzy będą w miejscach oddalonych od miejskich świateł. Warto wybrać teren z odsłoniętym widokiem na północny horyzont. Najlepszym momentem do obserwacji będą godziny około północy, kiedy niebo jest najciemniejsze. Specjaliści przypominają również, że aparaty fotograficzne i smartfony często rejestrują zorzę lepiej niż ludzkie oko. Nawet jeśli zjawisko będzie słabo widoczne na żywo, zdjęcia mogą pokazać intensywne kolory. Według prognoz skutki uderzenia fali plazmy mogą być widoczne przez całą noc, a niewykluczone, że także kolejnej nocy. Jeśli przewidywania się sprawdzą, będzie to jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych widocznych w Polsce w tym roku.

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