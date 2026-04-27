AI wybrała najpiękniejsze miejscowości nad jeziorami w Małopolsce. Musisz je zobaczyć w majówkę! Tak wygląda TOP 10 [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-27 14:30

Małopolska to region, który zachwyca na każdym kroku – od historycznego majestatu Krakowa, przez skaliste szczyty Tatr, aż po malownicze doliny i pagórki Beskidów. W tej niezwykłej mozaice krajobrazów często zapominamy o jeszcze jednym skarbie: przepięknych jeziorach. To właśnie one, otoczone zielonymi wzgórzami i nierzadko strzeżone przez średniowieczne zamki, stanowią idealną alternatywę dla zatłoczonego wybrzeża czy popularnych górskich szlaków. Sztuczna inteligencja wybrała 10 najpiękniejszych miejscowości nad jeziorami w Małopolsce. Znajdziecie je w naszym materiale oraz dołączonej do niego galerii.

Przedstawiamy 10 najpiękniejszych miejscowości, które swój urok zawdzięczają bliskości małopolskich jezior. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat – od tętniących życiem kurortów, przez spokojne, żeglarskie przystanie, aż po historyczne osady z zamkami w tle. Zapraszamy w podróż po zakątkach, które udowadniają, że aby poczuć prawdziwą magię, wcale nie trzeba jechać daleko. Zestawienie zostało stworzone przez sztuczną inteligencję.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsze miejscowości nad rzekami w Małopolsce. Warto je zobaczyć jesi…

Ranking 10 najpiękniejszych miejscowości nad jeziorami w Małopolsce według AI

  • Czorsztyn (Jezioro Czorsztyńskie) – położony na przeciwległym brzegu do Niedzicy, oferuje równie spektakularne widoki. Główną atrakcją są tu malownicze ruiny gotyckiego zamku górujące nad jeziorem. U stóp zamku znajduje się przystań, z której można popłynąć w rejs, a także skansen – Osada Turystyczna Czorsztyn.
  • Niedzica (Jezioro Czorsztyńskie) – absolutna ikona i miejsce magiczne. Średniowieczny Zamek Dunajec, malowniczo położony na skale nad taflą jeziora, tworzy widok jak z baśni. Rejs statkiem lub gondolą po jeziorze z panoramą na dwa zamki (w Niedzicy i Czorsztynie) oraz Tatry w oddali to obowiązkowy punkt każdej wycieczki.
  • Gródek nad Dunajcem (Jezioro Rożnowskie) – nazywany „polską Chorwacją” Gródek to serce letniego wypoczynku nad Jeziorem Rożnowskim. Jego największą atrakcją jest półwysep z Hotelem Heron i słynną Małpią Wyspą (rezerwatem ptactwa). Liczne plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego i tętniące życiem knajpki sprawiają, że to idealne miejsce na aktywne wakacje.
  • Kluszkowce (Jezioro Czorsztyńskie) – nowoczesna wieś turystyczna, stanowiąca doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Z jej brzegów rozciąga się przepiękny widok na jezioro, zamki i Pieniny. Atrakcją jest pobliska góra Wdżar z wyciągiem krzesełkowym, zjeżdżalnią grawitacyjną i trasami rowerowymi.
  • Dobczyce (Jezioro Dobczyckie) – miasteczko o niezwykłym uroku, którego krajobraz zdominowany jest przez odrestaurowany zamek królewski i potężną zaporę. Choć Jezioro Dobczyckie jest zbiornikiem wody pitnej z ograniczonym dostępem rekreacyjnym, widok z zamkowego wzgórza na rozległą taflę wody jest jednym z najpiękniejszych w całej Małopolsce.
  • Znamirowice (Jezioro Rożnowskie) – prawdziwa mekka dla żeglarzy i miłośników sportów wodnych. Znamirowice słyną z jednej z największych i najnowocześniejszych marin w południowej Polsce. Panuje tu typowo żeglarski klimat, a widok kołyszących się na wodzie jachtów na tle zalesionych wzgórz na długo pozostaje w pamięci.
  • Rożnów (Jezioro Rożnowskie) – historyczna miejscowość, od której jezioro wzięło swoją nazwę. Jest tu znacznie spokojniej niż w Gródku, co docenią osoby szukające ciszy. Warto zobaczyć ruiny zamku Zawiszy Czarnego oraz zabytkową zaporę wodną, która spiętrzyła wody Dunajca.
  • Falsztyn (Jezioro Czorsztyńskie) – niewielka, urokliwa wieś położona nieco na uboczu, na południowym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku. Oferuje przepiękne, rozległe panoramy na jezioro i zamki, a także stanowi świetny punkt startowy do pieszych wędrówek po Pieninach Spiskich.
  • Zembrzyce (Jezioro Mucharskie) – miejscowość, która zyskała nowe życie dzięki powstaniu Jeziora Mucharskiego. Nowoczesne ścieżki pieszo-rowerowe i promenady wzdłuż brzegu zachęcają do spacerów i aktywnego wypoczynku. To symbol nowej jakości w turystyce regionu, z ogromnym potencjałem na przyszłość.
  • Tęgoborze (Jezioro Rożnowskie) – kolejna miejscowość nad Jeziorem Rożnowskim, znana z licznych ośrodków wczasowych i pięknych widoków. Szczególnie warta polecenia jest panorama rozciągająca się ze wzgórza Just, na którym znajduje się zabytkowy kościółek. To doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek z dala od tłumów.
