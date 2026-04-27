Majówka 2026. Najpiękniejsze miejscowości nad jeziorami w Małopolsce według AI. TOP 10
Przedstawiamy 10 najpiękniejszych miejscowości, które swój urok zawdzięczają bliskości małopolskich jezior. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat – od tętniących życiem kurortów, przez spokojne, żeglarskie przystanie, aż po historyczne osady z zamkami w tle. Zapraszamy w podróż po zakątkach, które udowadniają, że aby poczuć prawdziwą magię, wcale nie trzeba jechać daleko. Zestawienie zostało stworzone przez sztuczną inteligencję.
Ranking 10 najpiękniejszych miejscowości nad jeziorami w Małopolsce według AI
- Czorsztyn (Jezioro Czorsztyńskie) – położony na przeciwległym brzegu do Niedzicy, oferuje równie spektakularne widoki. Główną atrakcją są tu malownicze ruiny gotyckiego zamku górujące nad jeziorem. U stóp zamku znajduje się przystań, z której można popłynąć w rejs, a także skansen – Osada Turystyczna Czorsztyn.
- Niedzica (Jezioro Czorsztyńskie) – absolutna ikona i miejsce magiczne. Średniowieczny Zamek Dunajec, malowniczo położony na skale nad taflą jeziora, tworzy widok jak z baśni. Rejs statkiem lub gondolą po jeziorze z panoramą na dwa zamki (w Niedzicy i Czorsztynie) oraz Tatry w oddali to obowiązkowy punkt każdej wycieczki.
- Gródek nad Dunajcem (Jezioro Rożnowskie) – nazywany „polską Chorwacją” Gródek to serce letniego wypoczynku nad Jeziorem Rożnowskim. Jego największą atrakcją jest półwysep z Hotelem Heron i słynną Małpią Wyspą (rezerwatem ptactwa). Liczne plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego i tętniące życiem knajpki sprawiają, że to idealne miejsce na aktywne wakacje.
- Kluszkowce (Jezioro Czorsztyńskie) – nowoczesna wieś turystyczna, stanowiąca doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Z jej brzegów rozciąga się przepiękny widok na jezioro, zamki i Pieniny. Atrakcją jest pobliska góra Wdżar z wyciągiem krzesełkowym, zjeżdżalnią grawitacyjną i trasami rowerowymi.
- Dobczyce (Jezioro Dobczyckie) – miasteczko o niezwykłym uroku, którego krajobraz zdominowany jest przez odrestaurowany zamek królewski i potężną zaporę. Choć Jezioro Dobczyckie jest zbiornikiem wody pitnej z ograniczonym dostępem rekreacyjnym, widok z zamkowego wzgórza na rozległą taflę wody jest jednym z najpiękniejszych w całej Małopolsce.
- Znamirowice (Jezioro Rożnowskie) – prawdziwa mekka dla żeglarzy i miłośników sportów wodnych. Znamirowice słyną z jednej z największych i najnowocześniejszych marin w południowej Polsce. Panuje tu typowo żeglarski klimat, a widok kołyszących się na wodzie jachtów na tle zalesionych wzgórz na długo pozostaje w pamięci.
- Rożnów (Jezioro Rożnowskie) – historyczna miejscowość, od której jezioro wzięło swoją nazwę. Jest tu znacznie spokojniej niż w Gródku, co docenią osoby szukające ciszy. Warto zobaczyć ruiny zamku Zawiszy Czarnego oraz zabytkową zaporę wodną, która spiętrzyła wody Dunajca.
- Falsztyn (Jezioro Czorsztyńskie) – niewielka, urokliwa wieś położona nieco na uboczu, na południowym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku. Oferuje przepiękne, rozległe panoramy na jezioro i zamki, a także stanowi świetny punkt startowy do pieszych wędrówek po Pieninach Spiskich.
- Zembrzyce (Jezioro Mucharskie) – miejscowość, która zyskała nowe życie dzięki powstaniu Jeziora Mucharskiego. Nowoczesne ścieżki pieszo-rowerowe i promenady wzdłuż brzegu zachęcają do spacerów i aktywnego wypoczynku. To symbol nowej jakości w turystyce regionu, z ogromnym potencjałem na przyszłość.
- Tęgoborze (Jezioro Rożnowskie) – kolejna miejscowość nad Jeziorem Rożnowskim, znana z licznych ośrodków wczasowych i pięknych widoków. Szczególnie warta polecenia jest panorama rozciągająca się ze wzgórza Just, na którym znajduje się zabytkowy kościółek. To doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek z dala od tłumów.