Majówka 2026. Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejsze miejscowości nad rzekami w Małopolsce
Jesienne dni spędzone w miejscowościach położonych nad brzegami Wisły, Dunajca, Popradu czy Raby to gwarancja niezapomnianych widoków, bliskości natury i dostępu do unikalnych atrakcji. Od tętniącego życiem Krakowa, przez uzdrowiskowe kurorty Beskidów, aż po zaciszne miasteczka z zamkami strzegącymi dawnych szlaków. Sztuczna inteligencja dokonała wyboru 10 propozycji, które łączą w sobie historię, piękno przyrody i idealne warunki do majowego relaksu. Listę miejscowości wskazanych przez AI znajdziecie poniżej, a także w dołączonej do materiału galerii.
10 najpiękniejszych miejscowości nad rzekami w Małopolsce według AI
- Krościenko nad Dunajcem (nad Dunajcem) – historyczna stolica Pienin, położona u zbiegu Dunajca i Krośnicy. To nieco spokojniejsza alternatywa dla Szczawnicy, stanowiąca doskonałą bazę wypadową w góry. Urokliwy rynek, źródła mineralne i bliskość szlaków na Trzy Korony sprawiają, że jest to miejsce o wyjątkowym klimacie. To właśnie tutaj kończy się słynny spływ Dunajcem, a ścieżka pieszo-rowerowa do Szczawnicy to jedna z najpiękniejszych tras w Polsce.
- Szczawnica (nad Dunajcem) – perła Pienin i jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Położona w malowniczej dolinie Grajcarka, u jego ujścia do Dunajca, oferuje wszystko, czego potrzeba do aktywnego wypoczynku. Największą atrakcją jest oczywiście spływ przełomem Dunajca – niezapomniana podróż tratwami flisackimi przez Pieniński Park Narodowy. Poza tym czekają tu liczne szlaki piesze (m.in. na Sokolicę i Trzy Korony) oraz długa i piękna promenada wzdłuż Grajcarka.
- Niedzica (nad Dunajcem i Jeziorem Czorsztyńskim) – miejscowość słynąca z jednego z najbardziej fotogenicznych zamków w Polsce. Średniowieczna warownia "Dunajec" malowniczo wznosi się nad wodami Jeziora Czorsztyńskiego, które powstało przez spiętrzenie wód Dunajca. Rejs statkiem lub gondolą po jeziorze, z którego można podziwiać zarówno zamek w Niedzicy, jak i ruiny w Czorsztynie, to obowiązkowy punkt wizyty. Okolica oferuje też plaże i wypożyczalnie sprzętu wodnego.
- Stary Sącz (nad Popradem i Dunajcem) – jedno z najstarszych miast w Polsce, z zachwycającym, brukowanym rynkiem otoczonym zabytkowymi kamieniczkami. Stary Sącz leży w widłach dwóch rzek – Dunajca i Popradu – co czyni jego położenie wyjątkowym. Warto odwiedzić Klasztor Sióstr Klarysek, a także wspiąć się na Miejską Górę, by podziwiać panoramę Kotliny Sądeckiej. To miasteczko pełne spokoju, historii i artystycznego ducha.
- Muszyna (nad Popradem) – uzdrowisko, które w ostatnich latach przeszło niesamowitą metamorfozę. Muszyna zachwyca Ogrodami Sensorycznymi i Ogrodami Biblijnymi, które są idealnym miejscem na spokojny spacer. Nad miastem górują ruiny zamku, z których roztacza się piękny widok na dolinę Popradu i otaczające ją góry Beskidu Sądeckiego. Liczne pijalnie wód mineralnych i ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki dopełniają obrazu idealnego miejsca na urlop.
- Piwniczna-Zdrój (nad Popradem) – kolejne urokliwe uzdrowisko w dolinie Popradu, otoczone zalesionymi szczytami. To doskonałe miejsce dla miłośników ciszy i górskich wędrówek. Rzeka Poprad wije się tu malowniczo, tworząc naturalne plaże i miejsca do kąpieli. Warto wybrać się na spływ łodziami doliną Popradu, który jest lokalną, spokojniejszą alternatywą dla spływu Dunajcem. Bliskość granicy ze Słowacją zachęca do transgranicznych wycieczek.
- Dobczyce (nad Rabą) – miasteczko zdominowane przez dwa elementy: ruiny królewskiego zamku i zaporę tworzącą Jezioro Dobczyckie na rzece Rabie. Widok z zamkowego wzgórza na błękitną taflę jeziora i otaczające je wzgórza Pogórza Wiśnickiego jest absolutnie zjawiskowy. Warto również odwiedzić skansen budownictwa ludowego u podnóża zamku. To świetne miejsce na jednodniową wycieczkę z Krakowa.
- Ojców (nad Prądnikiem) – choć Prądnik to niewielka rzeka, dolina, którą wyrzeźbił, jest jednym z najpiękniejszych zakątków Małopolski. Ojców, serce Ojcowskiego Parku Narodowego, to miejsce magiczne. Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, słynna Kaplica "Na Wodzie", liczne jaskinie (w tym Grota Łokietka) i fantazyjne ostańce skalne, jak Maczuga Herkulesa, tworzą krajobraz jak z baśni. Spacer dnem Doliny Prądnika to czysta przyjemność.
- Ciężkowice (nad Białą Tarnowską) – miasteczko położone na Pogórzu Ciężkowickim, którego największym skarbem jest rezerwat przyrody "Skamieniałe Miasto". To fascynujący labirynt skał z piaskowca o fantastycznych kształtach, przez który prowadzi malowniczy szlak. Sama rzeka Biała, płynąca u stóp rezerwatu, dodaje okolicy uroku i tworzy dogodne miejsca do letniego odpoczynku. To propozycja dla tych, którzy szukają kontaktu z unikalną, nieożywioną przyrodą.
- Kraków (nad Wisłą) – choć to metropolia, nie można jej pominąć. Królowa Polskich Rzek dodaje miastu niezwykłego uroku. Spacer bulwarami wiślanymi z widokiem na Wawel, rejs statkiem do Tyńca z jego benedyktyńskim opactwem na wapiennej skale, czy relaks na jednej z rzecznych barek to klasyki, które nigdy się nie nudzą. Wisła w Krakowie to serce miasta, idealne miejsce na rower, rolki czy po prostu leniwe popołudnie na kocu.
Każda z tych miejscowości oferuje coś więcej niż tylko piękne widoki. To właśnie rzeki nadają im rytm i charakter, stwarzając niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu. Aktywni turyści znajdą tu setki kilometrów tras rowerowych takich, jak: VeloDunajec, VeloNatura czy Wiślana Trasa Rowerowa, które często prowadzą wzdłuż samych brzegów. Miłośnicy wody mogą wybierać między emocjonującym raftingiem, spokojnym spływem kajakowym a relaksującym rejsem statkiem. Dla tych, którzy wolą spokój, nadrzeczne bulwary, plaże i zaciszne zatoczki stanowią idealne miejsce na piknik, lekturę książki czy po prostu kontemplację przyrody w akompaniamencie szumu wody. To właśnie ta wszechstronność sprawia, że nadrzeczne miejscowości Małopolski są doskonałym celem na jesienną wyprawę.