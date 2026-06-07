Arabscy turyści znów przylecą pod Tatry. Branża hotelarska podaje prognozy

Loty z Arabii Saudyjskiej znów lądują w Polsce

Dokładnie 2 lipca Polskie Linie Lotnicze LOT wznowią bezpośrednie podróże z Warszawy do Rijadu. Nieco wcześniej, bo 24 czerwca, przewoźnik Flynas ponownie zaoferuje pasażerom połączenie z Krakowa do saudyjskiej stolicy. W ubiegłych latach to właśnie te dwa warianty podróży najmocniej napędzały bliskowschodni ruch turystyczny pod Tatrami.

Przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Karol Wagner uważa przywrócenie rejsów za doskonałą informację dla całego regionu Małopolski oraz Podhala. Ekspert zaznacza jednak stanowczo, że negatywnych konsekwencji wynikających z wcześniejszego zawieszenia lotów nie da się już całkowicie zniwelować.

Wakacje w Zakopanem. Turyści z Zatoki Perskiej napotykali trudności

Działacz przypomina, że nawet w okresie braku bezpośrednich połączeń turyści z Półwyspu Arabskiego lądowali w naszym kraju, chociaż musieli mierzyć się z poważnymi przeszkodami komunikacyjnymi. Podróżni najczęściej korzystali z europejskich węzłów przesiadkowych, z głównym naciskiem na Frankfurt, a z powodu komplikacji w siatce lotów wielu z nich ostatecznie rezygnowało z polskich gór na rzecz innych państw.

- Część bezpośrednich rezerwacji została utracona, a wyjazdy organizowane przez touroperatorów wstrzymano do wakacji – wyjaśnia rzecznik TIG.

Obecnie zorganizowane wycieczki ponownie pojawiają się w ofertach biur podróży, ale ostateczna realizacja wielu założonych rezerwacji wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania.

Tatrzańska Izba Gospodarcza alarmuje o drastycznym spadku zainteresowania

Z najnowszych analiz przeprowadzonych przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą wynika, że liczba wykupionych noclegów przez gości z państw arabskich na nadchodzący sezon wakacyjny jest mniejsza aż o 50 procent w zestawieniu z danymi z 2023 roku.

- Okienko rezerwacyjne dla podróży dalekodystansowych jest dłuższe niż 30 dni, więc większość decyzji została już podjęta. Dane wskazują, że będzie to gorszy rok – ocenia wprost Karol Wagner.

Urząd Miasta w Zakopanem czeka na bliskowschodnich gości

Włodarze Zakopanego nie ukrywają, że z ogromną niecierpliwością wyczekują przyjazdu urlopowiczów z Bliskiego Wschodu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych magistrat zakomunikował, że przywrócenie rejsów to doskonała nowina dla lokalnych przedsiębiorców, a także wystosował specjalne podziękowania za pomoc w odzyskaniu połączeń dla Roberta Rostka, ambasadora RP w Arabii Saudyjskiej.

Przybysze z rejonu Zatoki Perskiej pojawiają się na Podhalu przede wszystkim w sezonie letnim. Bogaci wczasowicze poszukują tam rześkiego powietrza i malowniczych widoków, a ich długotrwałe pobyty oznaczają ogromne zyski dla miejscowych biznesów.

Kiedy pełny powrót turystów z Bliskiego Wschodu pod Giewont?

Reprezentanci branży turystycznej są w tej kwestii wyjątkowo zgodni. Odblokowanie transportu lotniczego to pozytywny sygnał, ale całkowite odbudowanie zainteresowania wśród bliskowschodnich turystów zajmie jeszcze co najmniej kilka sezonów. Głównym warunkiem powrotu do dawnych wyników finansowych jest ostateczne ustabilizowanie kwestii bezpieczeństwa w tamtym regionie świata.

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