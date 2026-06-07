Kraków opanowany przez smoki. Niezwykłe widowisko na Wiśle przyciągnęło tłumy

Wyjątkowy spektakl na Wiśle

Kiedy tylko zegary wybiły godzinę 22.00 i zapadł całkowity zmrok, rozpoczął się godzinny pokaz, który zachwycił zgromadzonych widzów. Tafla Wisły stała się potężną sceną teatralną, na której prym wiodły gigantyczne figury. Ogromne smoki tańczyły na wodzie, doskonale zgrane z grającą w tle muzyką oraz licznymi efektami pirotechnicznymi i świetlnymi.

Taniec, światło, dźwięk i woda podczas krakowskiej imprezy

Twórcy wydarzenia z Teatru Groteska zadbali o to, by całe show składało się z idealnie dopasowanych do siebie elementów. Połączenie choreografii na wodzie z imponującymi iluminacjami oraz oprawą dźwiękową zaowocowało fascynującą historią. Widzowie mogli obserwować, jak mityczne stwory wyłaniają się z mroku, majestatycznie płyną po Wiśle, po czym rozpływają się w oparach dymu i grze świateł.

Prawdziwą furorę wśród publiczności zrobili jednak profesjonalni kaskaderzy. Ich powietrzne ewolucje na flyboardzie i skuterach wodnych zapierały dech w piersiach, a tworzone przez nich kurtyny z wody stanowiły wspaniałe tło dla całego widowiska.

To jeszcze nie koniec atrakcji w Krakowie

Nocny spektakl na rzece był tylko wstępem do dalszego świętowania. Organizatorzy zaplanowali na niedzielę (7 czerwca) kolejne wydarzenia, w tym wielki przemarsz przez centrum Krakowa. Punktualnie w południe barwny pochód ze smokami w roli głównej ruszy przez Planty i ulicę Grodzką, by ostatecznie dotrzeć na krakowski Rynek Główny.

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