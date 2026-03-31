Coraz gorsze warunki w Tatrach. Sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna

Dyżurny ratownik TOPR skomentował, że lawiny mogą schodzić samoczynnie, osiągając dna dolin.

Bardzo trudna sytuacja w Tatrach, lepiej wstrzymać się z wędrówkami

We wtorek po południu dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego, z uwagi na bezpieczeństwo, zdecydowała o zamknięciu całego obszaru dla ruchu turystycznego. Władze TPN apelują do turystów o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu oraz o rezygnację z wyjść w góry. Jak podkreślono, bezpieczeństwo zależy od indywidualnych decyzji, a warunki w terenie są niekorzystne i niebezpieczne.

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. Należy się spodziewać licznych samoistnych dużych, a nawet bardzo dużych lawin. W górach wieje silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne. Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Dodatkowo silny wiatr utworzył znaczne nagromadzenia śniegu w okolicach grani.

Zagrożenie lawinowe jest definiowane w międzynarodowej, pięciostopniowej skali. Pierwszy stopień oznacza zagrożenie nieznaczne, drugi - umiarkowane, trzeci - znaczne, czwarty - duże, a piąty - bardzo duże. Piąty stopień występuje rzadko i oznacza sytuacje, w których lawiny mogą powodować katastrofalne zniszczenia, zagrażając m.in. drogom i zabudowaniom oraz sięgając dna dolin.

Ostrzeżenia IMGW dla Małopolski (31.03/1.04.2026)

Warto w tym miejscu podkreślić, że dla woj. małopolskiego wydano również ostrzeżenia IMGW. W powiatach nowotarskim i tatrzańskim obowiązuje alert 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu (do godz. 21:00), a w powiatach: suskim, myślenickim i limanowskim - przed opadami śniegu (również do godz. 21:00). Nocą i o poranku w powiatach: wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim i olkuskim spodziewane są przymrozki (alert 1. stopnia).

