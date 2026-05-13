Jordanów to jedno z najciekawszych miast w Małopolsce. Zachwyca pięknym ratuszem

Historia Jordanowa sięga 1564 roku, kiedy to Wawrzyniec Spytek Jordan otrzymał od króla Zygmunta Augusta przywilej lokacyjny. Miasto powstało „na surowym korzeniu” przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, w tym traktu solnego prowadzącego z Wieliczki na Węgry. Jego sercem od początku był imponujący, czworoboczny rynek. Dynamiczny rozwój potwierdzały królewskie przywileje na organizację jarmarków, których liczba w XVIII wieku wzrosła do dwunastu rocznie.

Mimo okresu pewnego zastoju w XIX wieku, miasto odzyskało na znaczeniu wraz z otwarciem linii kolejowej w 1884 roku i przyłączeniem sąsiednich wsi w 1929 roku, co zwiększyło liczbę ludności do ponad trzech tysięcy. Niestety, okres II wojny światowej przyniósł ogromne zniszczenia i był czasem heroicznej walki mieszkańców w szeregach m.in. Batalionów Chłopskich i Związku Walki Zbrojnej.

Jordanów może poszczycić się wyjątkową architekturą. Prawdziwą wizytówką jest jednak Ratusz Miejski z 1911 roku, dzieło wybitnego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego, który zaprojektował również m.in. kościół parafialny i budynek Sądu Grodzkiego. Jego projekty nadały miastu niepowtarzalny, elegancki charakter, który zachwyca do dziś.

Równie ważnym elementem tożsamości miasta jest jego życie duchowe. Mieszkańcy od wieków słyną z pobożności, której centrum stanowi parafia pw. Przenajświętszej Trójcy. To tutaj znajduje się czczony od XVII wieku obraz Matki Bożej Trudnego Zawierzenia – Pani Jordanowskiej. Wyjątkowy status sanktuarium potwierdziły dwie koronacje: pierwsza w 1994 roku dokonana przez kardynała Franciszka Macharskiego oraz druga, koronami papieskimi pobłogosławionymi przez Benedykta XVI, w 2010 roku. Z ziemi jordanowskiej wywodzą się również błogosławieni księża Piotr Dańkowski i Stanisław Pyrtek.

Współczesny Jordanów nie spoczywa na laurach. W ostatnich latach miasto przeszło szereg inwestycji, które podniosły jego atrakcyjność. Zrewitalizowano historyczne planty oraz odnowiono zabytkowy budynek dawnego Sądu Grodzkiego. Dla mieszkańców i turystów powstały nowe obiekty, takie jak drewniana wieża widokowa na wzgórzu Hajdówka, nowoczesny skatepark czy „Zielony zakątek” dla seniorów.

