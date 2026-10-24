Czołowe zderzenie autobusu z osobówką. Siedem osób rannych

Autobusem podróżowało 15 pasażerów. Samochodem jechała jedna osoba. Jak przekazało krakowskie MPK, wśród rannych są kierowca auta oraz pasażerowie autobusu. Kierowca autobusu nie odniósł obrażeń. Przewoźnik nie ma informacji, by życie poszkodowanych było zagrożone.

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Wcześniejsze informacje przekazane PAP przez straż pożarną mówiły o czterech osobach zabranych do szpitala i trzech opatrzonych na miejscu. MPK potwierdziło, że łącznie rannych zostało siedem osób.

Według wstępnych ustaleń MPK do czołowego zderzenia doprowadził błąd kierowcy samochodu osobowego.

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