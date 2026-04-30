Majówka 2026. Czy można palić ognisko we własnym ogródku?

Podczas wiosennych wypadów na działkę nierzadko decydujemy się wykonanie prostych prac porządkowych. Należy do nich przede wszystkim uprzątnięcie zalegających w naszym ogródku opadłych z drzew liści czy przyciętych gałęzi. Następnym krokiem jest naturalnie pozbycie się niepotrzebnych odpadów. Wydawać by się mogło, że najprostsze będzie ich spalenie w ognisku. Jednak nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Czy w ogrodzie lub na działce można palić ognisko?

Palenie ogniska na działce, we własnym ogródku, nie jest objęte zakazem. Jednak jeśli decydujemy się na rozpalenie ogniska, to powinniśmy się stosować do przepisów przeciwpożarowych, które określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nie można rozpalać ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych; w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej; w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych; a także w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

Jeśli rozpalimy ognisko, musimy zwrócić uwagę, czy nie powoduje ono nadmiernej emisji dymu oraz uciążliwego zapachu. Dym nie może również przedostawać się w ulicę w ilości, która może ograniczyć widoczność kierującym pojazdami mechanicznymi. Jeśli się do tego nie zastosujemy, to niewykluczone, że odwiedzi nas policja lub straż miejska. Taka interwencja zakończy się mandatem w wysokości do 500 złotych.

Majówka 2026. Czy palenie liści na działce jest zgodne z prawem?

Zebranych liści i gałęzi nie można palić samodzielnie na własnej działce, a także poza nią. Jest to uwarunkowane przepisami art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach. Dopuszcza ona spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, ale tylko wtedy, gdy nie podlegają one obowiązkowi selektywnego składowania. Wszyscy z nas mają jednak obowiązek segregowania odpadów i oddawania ich zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami. Oznacza to, że nie możemy samodzielnie spalać odpadów roślinnych.

Ponadto zakaz palenia resztek roślinnych w obrębie rodzinnych ogródków działkowych można znaleźć również w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców: w § 68, pkt. 5. Znajduje się tam zapis mówiący, że działkowcy i inne osoby przebywające na terenie rodzinnych ogródków działkowych nie mogą spalać odpadów oraz resztek roślinnych.

To najpiękniejsze zamki w Małopolsce na majówkę. Znajdują się nad Dunajcem [GALERIA]

Kiedy rozpalanie ogniska jest zabronione? Uważaj na pogodę i alerty!

Nawet jeśli spełniamy wszystkie wymogi dotyczące odległości, istnieją sytuacje, w których rozpalanie ogniska jest skrajnie nieodpowiedzialne i może być zabronione. Kluczowe znaczenie mają tutaj warunki atmosferyczne. Należy bezwzględnie zrezygnować z ogniska podczas długotrwałej suszy, upałów oraz przy silnym wietrze. W takich warunkach wyschnięta roślinność może zająć się ogniem od jednej iskry, a porywisty wiatr błyskawicznie rozprzestrzeni płomienie, stwarzając ogromne zagrożenie pożarowe.

Warto również pamiętać, że lokalne władze, takie jak gminy czy nadleśnictwa, mogą wprowadzać okresowe, całkowite zakazy używania otwartego ognia na swoim terenie, szczególnie w okresach podwyższonego ryzyka. Zanim zaplanujemy biesiadę przy ogniu, zawsze sprawdzajmy komunikaty lokalnych służb oraz alerty RCB. Ignorowanie takich ostrzeżeń to nie tylko ryzyko mandatu, ale przede wszystkim igranie z bezpieczeństwem.

Nie tylko mandat. Kiedy grozi Ci odpowiedzialność cywilna?

Konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem nie kończą się na mandacie od straży miejskiej czy policji. Jeśli w wyniku naszego działania powstanie szkoda na mieniu sąsiada, musimy liczyć się z odpowiedzialnością cywilną. Oznacza to, że poszkodowany ma pełne prawo domagać się od nas odszkodowania na drodze sądowej za poniesione straty.

Przykładowo, jeśli iskry z naszego ogniska spowodują pożar na działce sąsiada, a uciążliwy dym czy sadza trwale zabrudzą elewację jego domu, będziemy zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy lub czyszczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nasze działania nie mogą zakłócać korzystania z sąsiednich nieruchomości w sposób przekraczający przeciętną miarę. Warto mieć to na uwadze, ponieważ koszty usunięcia takich szkód mogą wielokrotnie przewyższyć wysokość mandatu.

Jak bezpiecznie palić i gasić ognisko? Dobre praktyki

Podstawą bezpiecznego ogniska jest odpowiednie przygotowanie miejsca. Zanim rozpalimy ogień, upewnijmy się, że teren wokół jest oczyszczony z suchych liści, gałęzi i traw w promieniu kilku metrów. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z gotowych, przenośnych palenisk lub obłożenie miejsca na ognisko kamieniami. Co najważniejsze, nigdy nie zostawiajmy ognia bez nadzoru osoby dorosłej i zawsze miejmy pod ręką środki do jego ugaszenia, takie jak wiadro z wodą, piasek lub gaśnica.

Równie istotne jest prawidłowe wygaszenie ogniska po zakończonym spotkaniu. Samo wypalenie się drewna to za mało, ponieważ żar w popiele może tlić się jeszcze przez wiele godzin i stanowić zagrożenie. Ognisko należy obficie zalać wodą, a następnie przemieszać pogorzelisko, aby upewnić się, że żaden żar nie pozostał. Dopiero gdy mamy pewność, że wszystko jest zimne i bezpieczne, możemy opuścić to miejsce.