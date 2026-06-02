Dzięki jednej decyzji papieża stało się sławne. To jedno z najmniejszych miast w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-06-02 9:08

Zakliczyn jest najmniejszym (obok Koszyc w powiecie proszowickim i Książa Wielkiego w powiecie miechowskim) miastem w Małopolsce. Znajduje się w powiecie tarnowskim, we wschodniej części województwa małopolskiego. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 4 kilometry kwadratowe, a zamieszkuje go, jak podają statystyki GUS, zaledwie 1583 mieszkańców. Pierwszą wzmiankę o Zakliczynie można znaleźć u Jana Długosza, XV-wiecznego kronikarza, twórcy dzieła „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. W XVII wieku miasto zyskało rozgłos za sprawą papieża Grzegorza XV, który pozwolił franciszkanom reformatom na osiedlenie się w Polsce. Jak wygląda najmniejsze miasto w Małopolsce? Zobaczcie naszą galerię!

Zakliczyn jest jednym z najmniejszych miast w Małopolsce. Zamieszkuje go niespełna 1600 osób

Zakliczyn jest położony w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn, we wschodniej części województwa małopolskiego. W latach 1557-1934 posiadał prawa miejskie. Utracił je w latach 1934-1935 wskutek przeprowadzonej w Polsce reformy administracyjnej. Odzyskał je w styczniu 2006 roku. Miasto ma zaledwie 4 kilometry kwadratowe powierzchni, a zamieszkują je 1583 osoby. Zakliczyn znajduje się na prawym brzegu Dunajca, na Pogórzu Rożnowskim. W mieście można zobaczyć wiele zabytkowych obiektów, w tym: kościół parafialny pw. św. Idziego Opata z cmentarzem przykościelnym, zespół klasztorny reformatów, ratusz, cmentarze wojenne czy zabytkowe domy przy ulicy Mickiewicza.

Zakliczyn stał się sławny dzięki decyzji papieża. Było nią sprowadzenie reformatów do miasta

Jednym z przełomowych wydarzeń w historii Zakliczyna było sprowadzenie do miasta franciszkanów reformatów na początku XVII wieku. Wystarał się o to Zygmunt Scypion Tarło, kasztelan sądecki, który wraz z grupą wybitniejszych osobistości, pisał w tej sprawie do papieża Grzegorza XV. Po ich przybyciu do miasta, 19 czerwca 1622 roku, zaproponował wystawienie im klasztoru. Zakonnicy zostali wprowadzeni do Zakliczyna przez syna fundatora, Andrzeja Tarłę. Wówczas wybudowano drewniany klasztor. Dopiero w latach 1645-1651 drugi syn fundatora, Zygmunt Aleksander Tarło, razem z żoną Elżbietą, podjął decyzję o wymurowaniu kościoła i klasztoru pw. Matki Boskiej Anielskiej.

