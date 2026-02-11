Ryglice to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Są położone nieopodal najcieplejszego miejsca w województwie

Ryglice, zamieszkiwane przez niespełna 2700 osób, leżą w powiecie tarnowskim, w sercu malowniczego Pogórza Ciężkowickiego. Miasto usytuowane jest u północnych podnóży Pasma Brzanki, a jego krajobraz kształtują przepływające tędy potoki Szwedka, Rygliczanka i Zalasówka. Bliskość Tarnowa – najcieplejszego miasta w Polsce – sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i turystów szukających wytchnienia na łonie natury, w niewielkiej odległości od większego ośrodka miejskiego.

Historia Ryglic sięga co najmniej początków XIV wieku, kiedy to w 1301 roku Władysław Łokietek przekazał te ziemie Władysławowi Burzy i Wawrzyńcowi Kielanowskiemu. Prawdziwy rozkwit osady nastąpił za panowania Kazimierza Wielkiego. W Ryglicach powstała wówczas parafia, a wraz z nią zaczęły rozwijać się handel i rzemiosło, w czym duży udział miała osiedlająca się tu społeczność żydowska.

Spokojny rozwój został gwałtownie przerwany w XVII wieku przez serię kataklizmów: powodzie, epidemię cholery oraz najazdy obcych wojsk. Symbolicznym śladem tamtych czasów jest nazwa lokalnego potoku – Szwedka. Według przekazów, upamiętnia ona zwycięską potyczkę z wojskami szwedzkimi w 1656 roku. Miasto po raz pierwszy uzyskało prawa miejskie w 1824 roku, jednak utraciło je po ponad stu latach, w 1934 roku.

XX wiek zapisał się w dziejach Ryglic szczególnie tragicznie. W czasie I wojny światowej przez miasto przetoczył się front, a pamiątką po zaciętych walkach są liczne cmentarze wojenne w okolicy. II wojna światowa przyniosła jednak całkowitą zagładę wielokulturowej społeczności miasta. W 1942 roku wszyscy żydowscy mieszkańcy – przed wojną ponad 400 osób – zostali wywiezieni do getta w Tuchowie, a stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu. Wcześniej Niemcy spalili miejscową synagogę. Ostatecznego zniszczenia dokonali wycofujący się żołnierze Wehrmachtu w latach 1944-1945, paląc dużą część zabudowy, w tym historyczny ratusz z wieżą zegarową.

Po wojennych zniszczeniach miasto podniosło się z gruzów. Zostało zelektryfikowane, a w kolejnych dekadach zyskało nowoczesną infrastrukturę. Przełomowym momentem był rok 2001, kiedy Ryglice po 67 latach odzyskały prawa miejskie.

Dziś wizytówką miasta jest starannie odnowiony rynek z fontanną „Pogórzańska Penelopa” oraz odbudowany ratusz, uznawany za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Małopolsce. O bogatej przeszłości przypominają zabytki, takie jak XVIII-wieczny spichlerz podworski, zespół pałacowo-parkowy oraz odnowiony w 2006 roku cmentarz żydowski, będący świadectwem niemal 600-letniej obecności Żydów w Ryglicach. Miasto, choć naznaczone trudną historią, stanowi dziś przykład niezwykłej siły i dumy lokalnej społeczności.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wyglądają Ryglice, jedno z najciekawszych miast w Małopolsce [GALERIA]

16