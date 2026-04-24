Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Kiedy? Ile będzie czasu na rozwiązanie? Najważniejsze informacje dla uczniów

Maria Hędrzak
2026-04-24 9:53

Wielkimi krokami nadciąga egzamin ósmoklasisty 2026, a maraton sprawdzianów otworzy język polski. Kiedy dokładnie uczniowie usiądą do arkuszy, ile czasu spędzą na sali i jakich zagadnień mogą się spodziewać? Przedstawiamy najważniejsze szczegóły dla wszystkich przystępujących do tego ważnego testu.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego wyznaczono na poniedziałek, 11 maja. Punktualnie o godzinie 9:00 młodzież przystąpi do rozwiązywania arkuszy. Osoby, które nie będą mogły pojawić się w tym terminie, otrzymają drugą szansę 8 czerwca, również podczas porannej sesji. Oficjalne wyniki zostaną udostępnione zdającym dokładnie 3 lipca. Warto pamiętać, że standardowy czas przewidziany na udzielenie wszystkich odpowiedzi wynosi równe 150 minut.

Wymagania i zadania na egzaminie ósmoklasisty 2026 z języka polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informator obowiązujący od roku szkolnego 2024/2025, który wyraźnie wskazuje, że test ma przede wszystkim sprawdzić, w jakim stopniu uczeń opanował wymagania określone w podstawie programowej. Arkusz będzie składał się z poleceń zamkniętych, np. prawda-fałsz, na dobieranie, wyboru wielokrotnego. Oprócz tego pojawią się zadania otwarte, gdzie trzeba będzie uzupełnić luki, sformułować krótką odpowiedź, a także przygotować dłuższą wypowiedź pisemną w formie wypracowania.

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych)" - czytamy.

Z opublikowanego dokumentu wynika, że przystępujący do testu muszą bezwzględnie przypomnieć sobie treść omawianych na lekcjach lektur.

  • Klasy IV–VI
    • Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)
      • Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
      • Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);
      • Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
      • Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;
      • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
  • Klasy VII i VIII
    • Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)
      • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
      • Aleksander Fredro, Zemsta;
      • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
      • Adam Mickiewicz, Dziady część II;
      • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
      • Juliusz Słowacki, Balladyna;
    • Utwory poetyckie, krótkie teksty czytane w całości oraz fragmenty innych dzieł
      • Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII;
      • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII);
      • Sławomir Mrożek, Artysta;
      • Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis (fragmenty);
      • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragmenty).

Kompletny spis sugerowanych pozycji znajduje się w informatorze przygotowanym przez CKE. Łącznie do zdobycia uczniowie będą mieli 45 punktów z zadań podzielonych w ramach dwóch części arkusza.

Gdzie znaleźć arkusze i informator CKE do egzaminu ósmoklasisty 2026?

Młodzież przygotowująca się do sprawdzianu oraz ich opiekunowie mogą w każdej chwili zapoznać się z podstawą programową. Jest ona dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podobnie jak ubiegłoroczne arkusze, schematy punktowania oraz karty odpowiedzi. Zainteresowani znajdą przykładowe polecenia wraz z kluczami rozwiązań i propozycjami tematów wypracowań również we wspomnianym informatorze.

