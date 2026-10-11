Euforia u Łukasza Gibały. Kandydat komentuje sondażowe wyniki wyborów w Krakowie

Sondaż exit poll: Łukasz Gibała zdecydowanym faworytem

Z badania exit poll zrealizowanego przez pracownię Ipsos na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat wynika, że to właśnie Łukasz Gibała triumfuje w drugiej turze wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, zdobywając 61 proc. głosów. Jego konkurentka, startująca z poparciem KO i PSL senator Monika Piątkowska, zakończyła rywalizację z wynikiem 39 proc. poparcia.

Mimo że ostateczne potwierdzenie tego rezultatu należy do Państwowej Komisji Wyborczej, to już pierwsze sondażowe doniesienia wywołały wybuch niepohamowanej radości w sztabie Łukasza Gibały.

Łukasz Gibała ogłasza: „Mieszkańcy odzyskali Kraków”

Zgromadzeni w krakowskim Forum Horyzonty zwolennicy kandydata z zapartym tchem słuchali jego przemówienia. Łukasz Gibała zaapelował wprawdzie o wstrzemięźliwość do czasu publikacji ostatecznych danych przez PKW, ale dał jasno do zrozumienia, że Kraków stoi u progu ogromnych zmian. Podkreślił, że to historyczny moment dla miasta pod Wawelem.

- Trzeba poczekać na ostateczne wyniki PKW, ale wszystko wskazuje na to, że 11 października przejdzie do historii i że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział.

Zwrócił on także uwagę na fakt, że nową ekipę zarządzającą czeka niezwykle trudne zadanie, a miasto będzie wymagało przeprowadzenia wielu reform.

Wielka euforia podczas wieczoru wyborczego Łukasza Gibały

Atmosfera w Forum Horyzonty, gdzie zorganizowano wieczór wyborczy, była niezwykle gorąca. Sympatycy kandydata na prezydenta Krakowa, reagując na jego słowa, co rusz wznosili radosne okrzyki, wiwatując na cześć swojego faworyta. Z tłumu można było usłyszeć takie hasła jak: „Tu jest Kraków, nie Warszawa” oraz skandowanie imienia kandydata: „Łukasz”.

Uczestnicy wieczoru wyborczego wykazali się ogromnym entuzjazmem, co dobitnie świadczy o tym, że zaprezentowane przez Ipsos wyniki traktują jako początek zupełnie nowego rozdziału w politycznej historii stolicy Małopolski.

Wybory w Krakowie. Konsekwencja majowego referendum

Niedzielne zmagania o urząd prezydenta to efekt niezwykłych wydarzeń, jakie miały miejsce w Krakowie zaledwie kilka miesięcy wcześniej. To właśnie wtedy rozpisano przedterminowe wybory, będące konsekwencją majowego referendum. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w nim o odwołaniu dotychczasowego prezydenta, którym był Aleksander Miszalski.

Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie zatwierdzi wyniki badania exit poll, to nowym gospodarzem Krakowa zostanie właśnie Łukasz Gibała. Jego triumf zamknąłby tym samym wyjątkowo burzliwy i obfitujący w zawirowania polityczne etap w funkcjonowaniu samorządu tego miasta.

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