Wybory w Krakowie 2026. Znamy pierwsze wyniki exit poll w wyścigu o fotel prezydenta

Wybory w Krakowie 2026. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze

Trwająca od tygodni batalia wyborcza znalazła swój finał podczas niedzielnego głosowania. W bezpośrednim pojedynku spotkali się Łukasz Gibała, startujący z ramienia KWW „Kraków dla Mieszkańców", a także Monika Piątkowska, która reprezentowała KWW „Ponad Podziałami". Zmierzenie się tej dwójki stanowiło zwieńczenie intensywnego okresu agitacji politycznej.

Od wczesnych godzin porannych krakowianie wrzucali karty do urn w obwodowych komisjach zlokalizowanych w całej aglomeracji. Bieżące dane o frekwencji były pilnie analizowane nie tylko przez ekspertów od polityki, ale również przez same sztaby. Wynik tych wyborów jest kluczowy dla mieszkańców miasta, ponieważ przyszły włodarz stanie przed ogromnymi wyzwaniami, obejmującymi politykę mieszkaniową, ekologię, rozwój transportu oraz realizację dużych projektów miejskich.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Kto nowym prezydentem Krakowa?

Głosowanie rozpisano przed czasem na skutek skutecznego referendum odwołującego dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Dzięki temu plebiscytowi przerwano etap chaosu na szczytach krakowskiej władzy, uruchamiając jednocześnie oficjalny proces wyłaniania jego następcy. Zanim powołany zostanie nowy lider, funkcję komisarza i tymczasowego gospodarza stolicy Małopolski powierzono Stanisławowi Kracikowi.

Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem niezwykle zażartej walki o głosy obywateli. Uczestnicy wyścigu o fotel prezydencki aktywnie promowali własne koncepcje zarządzania miastem, kładąc szczególny nacisk na usprawnienie komunikacji zbiorowej, redukcję ulicznych zatorów, poprawę sytuacji na rynku nieruchomości oraz prowadzenie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych.

Wyniki pierwszej tury wyborów. Łukasz Gibała przed Moniką Piątkowską

Prawo udziału w decydującej turze zdobyli liderzy pierwszego rozdania. W pierwszym starciu na Łukasza Gibałę zagłosowało dokładnie 36,38 proc. wyborców, podczas gdy Monika Piątkowska zgromadziła poparcie na poziomie 29,91 proc. Brak przekroczenia wymaganego progu ponad połowy wszystkich oddanych głosów sprawił, że druga tura wyborów została zaplanowana właśnie na 11 października.

Sondażowe wyniki exit poll dla Krakowa. Kto wygrywa wybory?

Punktualnie o godzinie 21:00 wszystkie komisje w mieście oficjalnie zakończyły przyjmowanie wyborców. Równocześnie do przestrzeni publicznej trafiły pierwsze sondaże typu exit poll, które wyraźnie zarysowały przewagę jednego z kandydatów i przybliżyły go do przejęcia sterów w mieście.

Pracownia badawcza IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu zaprezentowała szacunkowe dane, z których wynika, że Łukasz Gibała zdobył 61 proc. poparcia, a z kolei na Monikę Piątkowską postawiło 31 proc. ankietowanych. Według tych konkretnych wyliczeń dzieli ich dystans wynoszący równo 10 punktów procentowych.

Oficjalne dane przedstawi PKW. Ostateczne wyniki wyborów 2026

Badania realizowane w dniu głosowania z reguły trafnie pokazują preferencje społeczeństwa, jednak prawnie wiążący wyrok poznamy dopiero po manualnym przeliczeniu kart przez członków poszczególnych obwodów. Właściwa komisja wyborcza zaprezentuje pełne zestawienie niezwłocznie po weryfikacji wszystkich spływających do niej protokołów z całego Krakowa.

Zanim to jednak nastąpi, zarówno zwykli krakowianie, jak i przedstawiciele środowisk samorządowych będą w napięciu obserwować kolejne komunikaty z komisji. Wszyscy poszukują odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie: czy fotel prezydencki faktycznie przejmie Łukasz Gibała, jak sugerują to prognozy exit poll, czy może ostateczny triumf przypadnie w udziale Monice Piątkowskiej.

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