Rada Miasta Zakopane uchwaliła podniesienie opłaty miejscowej dla turystów z 2 do 5 zł za każdą dobę pobytu.

Nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku i jest maksymalną kwotą dopuszczoną przez znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Decyzja ma pokryć wysokie koszty obsługi ruchu turystycznego w Zakopanem, a nowe regulacje znoszą dotychczasowe wymogi dotyczące norm klimatycznych i jakości powietrza.

Nowa opłata miejscowa w Zakopanem. Turyści zapłacą maksymalną stawkę

Od 1 stycznia 2027 roku opłata miejscowa w Zakopanem wzrośnie z dotychczasowych 2 zł do 5 zł za każdą dobę pobytu od jednej osoby. Oznacza to podwyżkę o 150 procent i wprowadzenie maksymalnej stawki, na jaką pozwalają znowelizowane przepisy.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, rewolucja w opłatach jest bezpośrednim następstwem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe regulacje wejdą w życie na początku 2027 roku i wymuszają na samorządach przyjęcie nowych uchwał, gdyż dotychczasowe dokumenty całkowicie stracą swoją moc prawną.

W uzasadnieniu zakopiańskiej uchwały wskazano, że Zakopane boryka się z ogromnymi kosztami obsługi masowego ruchu turystycznego. Liczba osób przebywających w mieście w szczytowych momentach sezonu przewyższa liczbę stałych mieszkańców.

Generuje to potężne wydatki z budżetu miasta, które muszą być przeznaczane m.in. na:

utrzymanie czystości i gospodarkę odpadami,

remonty i modernizację dróg oraz chodników,

rozwój i utrzymanie infrastruktury turystycznej,

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta.

Do tej pory Zakopane z tytułu opłaty miejscowej inkasowało około 5 milionów złotych rocznie (od stycznia do sierpnia bieżącego roku kwota ta wyniosła dokładnie 4 mln 161 tys. zł). Nowe stawki pozwolą zasilić budżet znacznie większymi sumami.

Zmiany w prawie ułatwią pobieranie opłat. Skorzystają inne miasta

Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2027 roku, niosą za sobą ogromne ułatwienia dla gmin. Ustawodawca zniósł dotychczasowy, rygorystyczny wymóg spełniania przez miejscowości określonych norm klimatycznych oraz jakości powietrza. Do tej pory zanieczyszczony smogiem powietrze blokowało wielu kurortom możliwość pobierania daniny. Teraz opłata będzie mogła być pobierana w każdym miejscu posiadającym walory krajobrazowe, w którym świadczone są usługi zakwaterowania na minimum jedną noc.

Quiz o gwarze podhalańskiej. Górale zdobędą komplet, ceprom wybaczamy trzy błędy! Pytanie 1 z 14 Na początek coś łatwego. Dutki w gwarze podhalańskiej to... pieniądze prezenty obiad Następne pytanie