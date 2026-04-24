Kraków Airport daje pieniądze sąsiednim gminom. Ile można dostać z lotniska w Balicach?

Władze podkrakowskiego lotniska po raz kolejny zdecydowały się wesprzeć finansowo mieszkańców okolicznych miejscowości. Programy grantowe o nazwach „Blisko Lotniska” oraz „Wspieramy Sąsiadów” mają na celu zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością i zrekompensowanie pewnych uciążliwości wynikających z sąsiedztwa portu lotniczego. Chodzi przede wszystkim o realne wsparcie finansowe, które trafi bezpośrednio do sołectw i organizacji działających tuż obok pasów startowych. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, ich wpływ na region to nie tylko liczby w tabelkach, ale przede wszystkim obecność w życiu zwykłych ludzi.

Ostatnio się ukazały dwa takie opracowania, które ujmują to oddziaływanie w kategoriach takiego wprost wyniku finansowego. To kwota ponad 5 miliardów, chociaż znamy też wyższe szacunki, ale niezależnie od tego rozproszonego oddziaływania wpływu katalitycznego, którym lotnisko właśnie oddziałuje na swoje otoczenie, chcemy być także podmiotem obecnym lokalnie, regionalnie. Dlatego po pierwsze takie nasze przekonanie, że warto współpracować z rozmaitymi instytucjami. [...] Chcemy właśnie, by w sposób taki bardzo uporządkowany lotnisko wspierało różne też lokalne inicjatywy, czasami bardzo drobne, ale ważne, żeby po prostu było obecne w tym, co dzieje się w Krakowie i Małopolsce – powiedział Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Kwoty, o które można się starać, są dość konkretne i zależą od rodzaju planowanych działań. W przypadku większych inwestycji, czyli tak zwanych projektów twardych, pojedyncze dofinansowanie może wynieść nawet 36 tysięcy złotych. Na mniejsze inicjatywy, skupione na integracji mieszkańców czy edukacji, przewidziano do 15 tysięcy złotych na jeden wniosek. To realna pomoc, która pozwala na realizację zadań, na które w gminnych budżetach często brakuje pieniędzy.

Na co można wydać pieniądze z grantów? Od nowych maszyn po lokalne festyny

Pieniądze z programów grantowych krakowskiego lotniska zostały podzielone na dwie główne ścieżki. Pierwsza z nich, czyli projekty inwestycyjne, jest skierowana bezpośrednio do sołectw z gmin Zabierzów i Liszki. Za te środki można wybudować nowy plac zabaw, odnowić świetlicę wiejską, doposażyć lokalną infrastrukturę lub kupić niezbędne maszyny i urządzenia, które będą służyć wszystkim mieszkańcom danej miejscowości. Druga ścieżka to tak zwane projekty miękkie, które dają dużą swobodę w działaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na tym terenie.

To jest ponad 300 tysięcy złotych na projekty właśnie dedykowane pod inwestycje. Ponad 200 tysięcy pod projekty miękkie. Maksymalna kwota dofinansowania, jeżeli chodzi o miękkie projekty, to jest 15 tysięcy złotych. Ten nabór jeszcze trwa. Zachęcamy też wszystkie organizacje, żeby jeszcze spróbowały o te pieniądze powalczyć – wyjaśnił prezes Kraków Airport.

W ramach projektów miękkich lotnisko chętnie sfinansuje różnego rodzaju warsztaty ekologiczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania kulturalne czy imprezy sportowe. Katalog beneficjentów jest tutaj celowo bardzo szeroki, aby z pieniędzy mogło skorzystać jak najwięcej osób. Ważne jest to, że wspierane są nie tylko duże wydarzenia o skali regionalnej, ale też te zupełnie małe, osadzone głęboko w lokalnej społeczności. Dzięki temu lotnisko staje się partnerem dla kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń czy klubów sportowych.

Do kiedy trzeba złożyć wnioski? Terminy dla mieszkańców gmin Zabierzów i Liszki

Osoby zainteresowane zdobyciem funduszy muszą się spieszyć, ponieważ terminy naborów różnią się w zależności od wybranego programu. Czasu na przygotowanie dokumentów dla inwestycji infrastrukturalnych w programie „Blisko Lotniska” jest najmniej, bo wnioski przyjmowane są tylko do końca kwietnia 2026 roku. Nieco więcej czasu mają organizatorzy wydarzeń kulturalnych i społecznych. W przypadku programu „Wspieramy Sąsiadów” nabór trwa do 29 maja 2026 roku. Cały proces składania wniosków odbywa się przez internet, co ma ułatwić zadanie wszystkim zainteresowanym.

To trochę jest tak, że te korzyści lotniska, które są naprawdę ogromne, one są rozproszone, a pewne niedogodności są skupione, więc w sposób szczególny chcemy wspierać te, które są blisko nas. Chociaż oczywiście tutaj nie ma tego wprost ograniczenia, jeżeli chodzi o miękkie działanie terytorialnego, ale bardzo dużo projektów jest z tych naszych okolicznych gmin, z Zabierzowa, z Liszek, bo tutaj lotnisko oddziałuje najbardziej – mówił Łukasz Strutyński.

Aby poprawnie złożyć wniosek, należy wejść na stronę internetową krakowskiego lotniska, gdzie dostępny jest specjalny formularz. Zdaniem władz portu jest on intuicyjny i prosty w obsłudze, więc nawet osoby, które wcześniej nie starały się o granty, powinny sobie z nim poradzić. To dobra okazja, aby sołectwa i lokalne organizacje zyskały dodatkowe środki na poprawę jakości życia w swojej okolicy, wykorzystując bliskość tak dużego przedsiębiorstwa, jakim jest Kraków Airport.

