Kolorowe kamienie z kodami QR w Krakowie. Region Warmii i Mazur zaprasza turystów

Na krakowskich skwerach, placach i w popularnych miejscach spotkań pojawiło się ponad 600 kolorowych kamieni. Nie są to jednak zwykłe ozdoby, bo każdy z nich posiada specjalny kod QR. Po jego zeskanowaniu mieszkańcy mogą odkryć turystyczne ciekawostki oraz niespodzianki przygotowane przez przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego. Akcja ma na celu zachęcenie krakowian do odwiedzenia północnej części Polski, która kojarzy się przede wszystkim z naturą i spokojem.

Promujemy warmińsko-mazurskie kamyki z lotniskiem Olsztyn Mazury. Akcja promująca różne miejsca. Ja reprezentuję pensjonat Zielonowo w Zielonowie, w którym wyrabiamy tradycyjne brukowce warmińskie. Jest to rodzaj ciasta piernikowego bez użycia przypraw piernikowych na zakwasie buraczanym. Zapraszamy na wakacje nad jeziorem Pluszne w Puszczy Napiwocko-Ramuckiej - powiedziała Katarzyna z Zielonowa.

Inicjatywa olsztyńskiego lotniska w Szymanach pokazuje, że turystyka regionalna może być promowana w sposób kreatywny i angażujący przechodniów. Każdy znaleziony kamyk to nie tylko informacja o regionie, ale też realna szansa na zdobycie turystycznych upominków, które mają zachęcić do spędzenia urlopu właśnie w tym rejonie Polski.

Lot z Krakowa do Olsztyna trwa niecałą godzinę. Szybkie połączenie z lotniska w Balicach

Największym argumentem za wybraniem się na Warmię i Mazury jest obecnie czas podróży. Samolot startujący z lotniska w Balicach ląduje w Szymanach po niecałej godzinie. Dla wielu osób to kluczowa zmiana, ponieważ trasa ta pokonywana samochodem bywa męcząca i zajmuje znaczną część dnia. Pasażerowie, którzy mieli już okazję skorzystać z tego połączenia, podkreślają, że lot jest tak krótki, że ledwo zdążą usiąść w fotelu, a już muszą przygotowywać się do lądowania.

Napisane jest, że godzinka, a nawet w 40 minut lot, to człowiek tylko usiądzie i już zaraz wysiada z samolotu. [...] Właśnie wczoraj przylecieliśmy, pierwszy raz udało się. Nawet nie zaśnie, nawet drzemki nie zdąży człowiek mieć. Już od razu wysiadamy. Także super połączenie, idealne na długi weekend, piątek i poniedziałek. Także na wakacje idealne jeszcze - mówiła Natalia Tyczyńska ze Szczytna.

Po wylądowaniu w Szymanach turyści nie muszą martwić się o dalszy transport. Bezpośrednio spod terminala odjeżdża szynobus, który dowozi pasażerów prosto do centrum Olsztyna. Takie rozwiązanie sprawia, że wypad na Mazury staje się świetną opcją nie tylko na dwutygodniowy urlop, ale nawet na krótki weekendowy wyjazd w gronie rodziny lub znajomych.

Dlaczego warto odwiedzić Warmię i Mazury? Jeziora i regionalne przysmaki czekają na turystów

Warmia i Mazury to kraina, która oferuje znacznie więcej niż tylko największe polskie jeziora, takie jak Śniardwy. Region ten przyciąga osoby szukające ciszy, spacerów po lesie i kontaktu z przyrodą. Przechodnie zapytani o swoje skojarzenia najczęściej wymieniają czyste powietrze, zapach lasu i możliwość odpoczynku od miejskiego zgiełku. Dla wielu mieszkańców Małopolski, którzy na co dzień mają blisko w góry, jeziora są ciekawą odmianą i spełnieniem marzeń o spokojnych wakacjach nad wodą.

To nie będziemy jechać, tylko polecimy, bo jest wygodniej. [...] Moje marzenie, żeby tam być, poczuć tę ciszę, zapach, spacery. I dobrze, że jest lot, bo samochodem to jest ciężka droga, po prostu - opowiadała turystka spotkana w Krakowie.

Oprócz walorów przyrodniczych region stawia na unikalną kulturę i historię. Na liście miejsc wartych odwiedzenia znajdują się między innymi pole bitwy pod Grunwaldem czy Gietrzwałd. Lokalne pensjonaty kuszą gości nie tylko noclegami w malowniczych okolicach, ale też tradycyjną kuchnią. Warmia słynie z ciekawych smaków, których próżno szukać w innych częściach kraju, co stanowi dodatkowy atut dla miłośników turystyki kulinarnej.

50 minut, bardzo komfortowy lot. Spod lotniska jest szynobus prosto do Olsztyna. Bardzo wygodne, komfortowe. Kamieni jest ponad 600, które zawierają różne niespodzianki - dodał jeden z rozmówców, zachęcony do podróży na północ Polski.

Wygoda, szybkość transportu oraz bogata oferta wypoczynkowa sprawiają, że Warmia i Mazury stają się coraz poważniejszą konkurencją dla wyjazdów zagranicznych czy podróży nad Bałtyk. Dzięki lotom z Balic krakowianie mają teraz jeden z najpiękniejszych regionów Polski na wyciągnięcie ręki.

20