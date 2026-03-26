Gwałtowny nawrót zimy. Wzrosło zagrożenie lawinowe

Zagrożenie lawinowe w Tatrach i na Babiej Górze rośnie

W góry powróciła zimowa aura. Na Kasprowym Wierchu leży ok. 80 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 7℃. Z kolei w samym Zakopanem przybyło blisko 10 cm białego puchu. W związku z opisaną sytuacją ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęli decyzję o ogłoszeniu drugiego stopnia zagrożenia lawinowego, który obowiązuje już powyżej górnej granicy lasu.

Podobna sytuacja ma miejsce na Babiej Górze, gdzie przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego również podnieśli stopień zagrożenia lawinowego do drugiego. Zagrożenie ma charakter umiarkowany i dotyczy przede wszystkim miejsc odkładania przez wiatr świeżego śniegu. Warstwa ta może lokalnie słabo trzymać się twardego podłoża. W partiach szczytowych leży obecnie średnio od 70 do 80 cm białego puchu. Turyści muszą liczyć się z tym, że większość górskich ścieżek jest całkowicie nieprzetarta i mocno oblodzona.

Trudne warunki turystyczne w górach. TOPR apeluje o ostrożność

Wprowadzony drugi stopień informuje o możliwości zejścia lawiny głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Prawdopodobieństwo spontanicznego oberwania się ogromnych mas śniegu jest obecnie niewielkie, jednak specjaliści ostrzegają przed dynamicznym rozwojem sytuacji w ciągu dnia ze względu na opady i wiatr. Ratownicy proszą o baczne obserwowanie terenu, w szczególności miejsc takich jak żleby, zagłębienia oraz obszary pod ścianami.

Eksperci oceniają obecne warunki w Tatrach jako niekorzystne do uprawiania turystyki. Śnieżyce oraz nisko zawieszone chmury zmniejszyły widoczność, a świeży opad ukrył przebieg szlaków, co sprzyja niebezpiecznemu gubieniu drogi. Wychodzenie w wyższe partie wymaga teraz doświadczenia i sprzętu zimowego, na który składają się kask, czekan, raki oraz lawinowe ABC. Na niżej położonych ścieżkach turyści powinni stosować raczki, aby uniknąć groźnych poślizgnięć. Prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze opady śniegu w regionie.

Przebito pierwszy tunel na trasie Podłęże-Piekiełko - zobacz zdjęcia:

Zima uciekła z Marzanną