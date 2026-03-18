Kardynał Grzegorz Ryś apeluje o wsparcie. Gigantyczna kwota dla Kijowa

Archidiecezja Krakowska zgromadziła 6,5 miliona złotych na rzecz Kijowa, odpowiadając na apel arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka po zniszczeniu sieci energetycznych w wyniku działań zbrojnych.

Krakowska Caritas zrealizowała dziewięć transportów humanitarnych do ukraińskiej stolicy i przyległych miejscowości, przekazując między innymi stacje zasilania, jedzenie, nagrzewnice, agregaty oraz produkty pierwszej potrzeby.

Pierwsza tura pomocy wyjechała 28 stycznia 2026 roku, a do 10 marca przekazano łącznie kilkadziesiąt urządzeń prądotwórczych, które zasiliły również kijowski ośrodek rehabilitacji dla najmłodszych.

Zaledwie miesiąc po ogłoszeniu zbiórki przez kardynała Grzegorza Rysia, do 24 lutego 2026 roku udało się zgromadzić imponujące 6,5 miliona złotych na kontach krakowskiej Caritas oraz w lokalnych parafiach. Zebrana kwota dobitnie świadczy o ogromnej solidarności polskiego społeczeństwa, które błyskawicznie zareagowało na prośbę o wsparcie. Organizacja kościelna od razu przeszła do czynów, przygotowując transporty załadowane niezbędnym asortymentem.

„Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów” – mówił ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Początkowy konwój ruszył w drogę 28 stycznia, dostarczając do ukraińskiej stolicy 846 nagrzewnic oraz 162 urządzenia prądotwórcze. Tego rodzaju sprzęt okazał się absolutnie kluczowy dla przywrócenia podstawowych warunków do funkcjonowania w zniszczonych budynkach mieszkalnych i placówkach publicznych. Zaledwie dobę później, 29 stycznia, w stronę granicy wyruszyły cztery samochody dostawcze, za kierownicami których zasiedli dyrektor Caritas ksiądz Łukasz Ślusarczyk oraz prezes Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, ksiądz Gracjan Hebda. Dary trafiły do Kijowa, a także do Bojarki i Białej Cerkwi, natomiast polscy duchowni spotkali się na miejscu z arcybiskupem Swiatosławem Szewczukiem.

Polskie ciężarówki z pomocą dla Kijowa. Dziesiątki agregatów i tony żywności

Kolejne dni to nieprzerwany ciąg transportów. Trzeci wyjazd miał miejsce 4 lutego, kiedy to dostarczono 10 generatorów średniej oraz 6 dużej mocy. Należąca do Caritas ciężarówka marki Iveco dowiozła także zaopatrzenie spożywcze, 70 nagrzewnic oraz 10 agregatów o mocy 10 kW, które rozdysponowano w stołecznych punktach pomocy. Dzień później wyruszył czwarty pojazd, tym razem TIR marki Scania, wypełniony 61 stacjami zasilania EcoFlow oraz 7 potężnymi generatorami, stanowiącymi fundament funkcjonowania w miejscach odciętych od tradycyjnej sieci elektrycznej.

Piąta tura pomocy wyjechała z Polski 9 lutego, a w dwóch naczepach ciężarówek Scania znalazło się 17 wielkogabarytowych agregatów, co diametralnie poprawiło sytuację energetyczną ukraińskiej metropolii. Szósty wyjazd odbył się 11 lutego. Kolejny zestaw ciężarowy dowiózł 9 urządzeń prądotwórczych o wysokiej mocy, 430 przenośnych banków energii oraz 28 stacji EcoFlow. Przestrzeń ładunkową wypełniono ponadto szeroką gamą asortymentu przemysłowego, w tym bateriami, latarkami, termosami, czajnikami, turystycznymi palnikami i ogrzewaczami. W paczkach nie zabrakło również naczyń jednorazowych, środków do utrzymania higieny oraz ubrań zimowych, chroniących przed dotkliwym mrozem.

Siódmy konwój przekroczył granicę 16 lutego, wioząc ze sobą około 13 ton zapasów spożywczych, takich jak kawa, herbata, cukier, kasze, zupy błyskawiczne, płatki i konserwy. Dostarczenie tych artykułów miało gigantyczne znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa żywieniowego cywilom przebywającym w Kijowie. Z kolei 19 lutego zrealizowano ósmy transport. Kolumna złożona z czterech busów przewiozła 172 mobilne stacje zasilania, 30 agregatów, 400 powerbanków i 99 zestawów pierwszej pomocy. Znalazła się tam również pościel, kołdry i koce, które zebrał Zakład Karny w Czarnem dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności.

W trakcie wizyty zaplanowanej na 21 lutego, duchowni Łukasz Ślusarczyk oraz Gracjan Hebda mogli na własne oczy przekonać się, jak wykorzystywany jest przekazany sprzęt i w jaki sposób rozdzielono dostarczone dary. Księża udali się do ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami na kijowskiej Trojeszczynie, która jest jedną z najbardziej zniszczonych przez wojnę dzielnic. Placówka ta otrzymała generator sfinansowany bezpośrednio z funduszy kardynała Grzegorza Rysia, a ukraińscy gospodarze nagrali nawet specjalny materiał wideo, aby udokumentować wizytę polskiej delegacji i podziękować za otrzymane wsparcie.

Finałowy, dziewiąty konwój wyruszył w drogę 10 marca, zabierając 228 elektrycznych nagrzewnic, niemal cztery tony produktów higienicznych oraz 14 generatorów dużej mocy, z czego dwa zostały opłacone przez Archidiecezję Łódzką. Dodatkowo krakowska Caritas nabyła sześć potężnych agregatów przeznaczonych specjalnie dla miasta Konotop w obwodzie sumskim. Wysyłkę tego konkretnego ładunku zorganizowano wcześniej, 3 marca, a ogromną rolę w procesie planowania logistycznego odegrał profesor Fryderyk Zoll.

