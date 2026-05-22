Gigantyczna akcja „Pomaganie Buduje” wraca! Gwiazdy sportu i biznesu dla chorych dzieci – czy pobiją rekord?

2026-05-22 11:00

Polska staje na baczność, gdy branża budowlana zjednoczona w szczytnym celu, ponownie wsiada na rowery, by zebrać miliony dla najbardziej potrzebujących! Już po raz trzeci rusza inicjatywa „Pomaganie Buduje”, organizowana przez prężną Fundację Rodziny Maj. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim potężny zryw społeczny, który ma odmienić los setek dzieci w kryzysie psychicznym oraz tych dotkniętych skutkami powodzi.

Autor: Pomaganie Buduje/ Materiały prasowe

W dniach 30-31 maja, Podłęże koło Krakowa stanie się epicentrum dobra, gdzie liderzy biznesu, znane osobistości i media połączą siły, by udowodnić, że pomaganie to nie jednorazowy impuls, a codzienna, odpowiedzialna decyzja. Poprzednie edycje pokazały, że determinacja polskiej branży potrafi zdziałać cuda – zebrano blisko 5 milionów złotych! W tym roku cel jest jeszcze ambitniejszy: wsparcie psychologiczne dla dzieci, pomoc dla rodzin z terenów powodziowych oraz dokończenie budowy specjalistycznego domu dla Kubusia, chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nóżki. Czy uda się pobić dotychczasowe rekordy? Jedno jest pewne: Rowerowy Maj to więcej niż wyścig – to nadzieja na lepsze jutro dla wielu małych bohaterów. Cała Polska może dołączyć do tej niezwykłej akcji, dokładając swoje kilometry na szczytny cel. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak biznes i sport idą w parze z olbrzymim sercem!

Miliony złotych dla dzieci: rekordowa akcja „Pomaganie Buduje”

Sukces ubiegłorocznych edycji „Pomaganie Buduje” to świadectwo niezwykłej siły polskiego biznesu i społeczeństwa. Jak podaje Fundacja Rodziny Maj, w poprzednich odsłonach wydarzenia wzięło udział blisko 2700 osób, a w ciągu zaledwie dwóch dni zebrano oszałamiające 2,5 miliona złotych. Łącznie, przez dwie edycje, na konta potrzebujących trafiło niemal 5 milionów złotych! Do inicjatywy włączyły się największe ogólnopolskie media, takie jak RMF FM i „Dzień Dobry TVN”, a także znane osobowości, w tym Dorota Wellman, prof. Marek Krzystanek czy Jasiek Mela. To pokazuje, że „Pomaganie Buduje” to wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu i ogromnym rezonansie społecznym.

Nie tylko pieniądze, ale i sportowe wyczyny wpisały się w historię akcji. Podczas jednej z edycji, Joanna Balawajder, Mistrzyni Świata w ultrakolarstwie, ustanowiła Rekord Polski w jeździe na rowerze non stop przez 48 godzin, co tylko podkreśla determinację i poświęcenie uczestników. W tym roku organizatorzy stawiają sobie jeszcze ambitniejsze cele.

Nie interesuje nas pomoc, która kończy się wraz z wydarzeniem – podkreśla Marzena Maj, Prezes Fundacji Rodziny Maj i inicjatorka projektu Pomaganie Buduje - Jeśli podejmujemy się projektu, bierzemy za niego stałą odpowiedzialność. Te dzieci i te rodziny potrzebują wsparcia na lata.

To właśnie ta długoterminowa perspektywa wyróżnia inicjatywę na tle innych akcji charytatywnych.

Pomoc dla Kubusia i dzieci w kryzysie: na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Środki zebrane podczas tegorocznej edycji zasilą trzy strategiczne programy Fundacji Rodziny Maj. Pierwszym z nich jest SENS, zapewniający kompleksową opiekę psychologiczną dla dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego. Drugi program, ODDECH, oferuje pomoc rodzinom dotkniętym przez powódź. Najbardziej wzruszającym celem jest budowa domu dla Kubusia – chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nóżki.

Mistrzostwa i networking

Wydarzenie „Pomaganie Buduje” to również szereg towarzyszących imprez.

Główne wydarzenia odbędą się w dniach 30-31 maja w Podłężu koło Krakowa, pod siedzibą firmy SMAY. Tam wystartują III Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym. To nie tylko rywalizacja, ale także okazja do networkingu biznesowego w Miasteczku Relacji, gdzie przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli nawiązywać kontakty w luźnej, sportowej atmosferze. To networking bez krawata i garsonki! Za to w majowej energii. Spotkania, z których mogą powstać wieloletnie partnerstwa, projekty i inicjatywy. Wieczorem uczestnicy przeniosą się na Maj pod Gwiazdami, kameralne kolarskie after party, które pozwoli na dalszą integrację i wymianę doświadczeń.

Peleton Mistrzów w akcji: jak dołączyć do „Rowerowego Maja”?

Kluczowym elementem akcji jest „Rowerowy Maj”, podczas którego najlepsi polscy kolarze przemierzą Małopolskę wzdłuż i wszerz. Przejadą 450 kilometrów przez 23 miejscowości, a każdy pokonany kilometr zostanie zamieniony na złotówki dla dzieci potrzebujących pomocy. W Peletonie Mistrzów jadą legendy polskiego kolarstwa: Aneta Lamik (pierwsza Polka, która wygrała Race Across America), Joanna Balawajder (rekordzistka Polski w ultrakolarstwie), Cezary Wójcik (Mistrz Polski w ultramaratonie kolarskim) oraz Tomasz Marczyński (mistrz kolarstwa szosowego).

Mechanika akcji jest prosta i niezwykle efektywna: partnerzy akcji przeliczają każdy kilometr przejechany przez uczestników peletonu na realne wsparcie finansowe dla podopiecznych Fundacji Rodziny Maj. Ale „Rowerowy Maj” to nie tylko peleton gwiazd. To zaproszenie dla każdego – zarówno z Małopolski, jak i z całej Polski. Wystarczy wsiąść na rower, przejechać dowolną trasę i dodać swoje kilometry na stronie kilometry.pomaganiebuduje.pl. Zbiórka trwa aż do 30 czerwca 2026 roku, co daje mnóstwo czasu na włączenie się w tę szczytną inicjatywę. Jeśli nie możesz dołączyć aktywnie – wsparcie kibiców też jest niezwykle potrzebne!

„Pomaganie Buduje” to projekt, który został już doceniony, zdobywając tytuł The Best Event – Important for Society and Right on Time platformy Meeting15. To potwierdza, że łączenie branży budowlanej, sportu i działalności charytatywnej może przynieść spektakularne efekty i realnie zmieniać życie.

