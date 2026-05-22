Gigantyczna akcja „Pomaganie Buduje” wraca! Gwiazdy sportu i biznesu dla chorych dzieci – czy pobiją rekord?

W dniach 30-31 maja, Podłęże koło Krakowa stanie się epicentrum dobra, gdzie liderzy biznesu, znane osobistości i media połączą siły, by udowodnić, że pomaganie to nie jednorazowy impuls, a codzienna, odpowiedzialna decyzja. Poprzednie edycje pokazały, że determinacja polskiej branży potrafi zdziałać cuda – zebrano blisko 5 milionów złotych! W tym roku cel jest jeszcze ambitniejszy: wsparcie psychologiczne dla dzieci, pomoc dla rodzin z terenów powodziowych oraz dokończenie budowy specjalistycznego domu dla Kubusia, chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nóżki. Czy uda się pobić dotychczasowe rekordy? Jedno jest pewne: Rowerowy Maj to więcej niż wyścig – to nadzieja na lepsze jutro dla wielu małych bohaterów. Cała Polska może dołączyć do tej niezwykłej akcji, dokładając swoje kilometry na szczytny cel. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak biznes i sport idą w parze z olbrzymim sercem!

Miliony złotych dla dzieci: rekordowa akcja „Pomaganie Buduje”

Sukces ubiegłorocznych edycji „Pomaganie Buduje” to świadectwo niezwykłej siły polskiego biznesu i społeczeństwa. Jak podaje Fundacja Rodziny Maj, w poprzednich odsłonach wydarzenia wzięło udział blisko 2700 osób, a w ciągu zaledwie dwóch dni zebrano oszałamiające 2,5 miliona złotych. Łącznie, przez dwie edycje, na konta potrzebujących trafiło niemal 5 milionów złotych! Do inicjatywy włączyły się największe ogólnopolskie media, takie jak RMF FM i „Dzień Dobry TVN”, a także znane osobowości, w tym Dorota Wellman, prof. Marek Krzystanek czy Jasiek Mela. To pokazuje, że „Pomaganie Buduje” to wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu i ogromnym rezonansie społecznym.

Nie tylko pieniądze, ale i sportowe wyczyny wpisały się w historię akcji. Podczas jednej z edycji, Joanna Balawajder, Mistrzyni Świata w ultrakolarstwie, ustanowiła Rekord Polski w jeździe na rowerze non stop przez 48 godzin, co tylko podkreśla determinację i poświęcenie uczestników. W tym roku organizatorzy stawiają sobie jeszcze ambitniejsze cele.

Nie interesuje nas pomoc, która kończy się wraz z wydarzeniem – podkreśla Marzena Maj, Prezes Fundacji Rodziny Maj i inicjatorka projektu Pomaganie Buduje - Jeśli podejmujemy się projektu, bierzemy za niego stałą odpowiedzialność. Te dzieci i te rodziny potrzebują wsparcia na lata.

To właśnie ta długoterminowa perspektywa wyróżnia inicjatywę na tle innych akcji charytatywnych.

Pomoc dla Kubusia i dzieci w kryzysie: na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Środki zebrane podczas tegorocznej edycji zasilą trzy strategiczne programy Fundacji Rodziny Maj. Pierwszym z nich jest SENS, zapewniający kompleksową opiekę psychologiczną dla dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego. Drugi program, ODDECH, oferuje pomoc rodzinom dotkniętym przez powódź. Najbardziej wzruszającym celem jest budowa domu dla Kubusia – chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nóżki.

Mistrzostwa i networking

Wydarzenie „Pomaganie Buduje” to również szereg towarzyszących imprez.

Główne wydarzenia odbędą się w dniach 30-31 maja w Podłężu koło Krakowa, pod siedzibą firmy SMAY. Tam wystartują III Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym. To nie tylko rywalizacja, ale także okazja do networkingu biznesowego w Miasteczku Relacji, gdzie przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli nawiązywać kontakty w luźnej, sportowej atmosferze. To networking bez krawata i garsonki! Za to w majowej energii. Spotkania, z których mogą powstać wieloletnie partnerstwa, projekty i inicjatywy. Wieczorem uczestnicy przeniosą się na Maj pod Gwiazdami, kameralne kolarskie after party, które pozwoli na dalszą integrację i wymianę doświadczeń.

Peleton Mistrzów w akcji: jak dołączyć do „Rowerowego Maja”?

Kluczowym elementem akcji jest „Rowerowy Maj”, podczas którego najlepsi polscy kolarze przemierzą Małopolskę wzdłuż i wszerz. Przejadą 450 kilometrów przez 23 miejscowości, a każdy pokonany kilometr zostanie zamieniony na złotówki dla dzieci potrzebujących pomocy. W Peletonie Mistrzów jadą legendy polskiego kolarstwa: Aneta Lamik (pierwsza Polka, która wygrała Race Across America), Joanna Balawajder (rekordzistka Polski w ultrakolarstwie), Cezary Wójcik (Mistrz Polski w ultramaratonie kolarskim) oraz Tomasz Marczyński (mistrz kolarstwa szosowego).

Mechanika akcji jest prosta i niezwykle efektywna: partnerzy akcji przeliczają każdy kilometr przejechany przez uczestników peletonu na realne wsparcie finansowe dla podopiecznych Fundacji Rodziny Maj. Ale „Rowerowy Maj” to nie tylko peleton gwiazd. To zaproszenie dla każdego – zarówno z Małopolski, jak i z całej Polski. Wystarczy wsiąść na rower, przejechać dowolną trasę i dodać swoje kilometry na stronie kilometry.pomaganiebuduje.pl. Zbiórka trwa aż do 30 czerwca 2026 roku, co daje mnóstwo czasu na włączenie się w tę szczytną inicjatywę. Jeśli nie możesz dołączyć aktywnie – wsparcie kibiców też jest niezwykle potrzebne!

„Pomaganie Buduje” to projekt, który został już doceniony, zdobywając tytuł The Best Event – Important for Society and Right on Time platformy Meeting15. To potwierdza, że łączenie branży budowlanej, sportu i działalności charytatywnej może przynieść spektakularne efekty i realnie zmieniać życie.