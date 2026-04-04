Młoszowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś leżała w innym województwie

Młoszowa to wieś w województwie małopolskim, zlokalizowana w powiecie chrzanowskim na terenie gminy Trzebinia. Miejscowość jest doskonale skomunikowana dzięki przebiegającej przez nią drodze krajowej nr 79 oraz linii kolejowej 133, łączącej Kraków z Katowicami.

Dzieje Młoszowej owiane są tajemnicą z powodu niewielkiej liczby zachowanych źródeł. Najstarsze dokumenty nie są zgodne nawet co do nazwy wsi, a historycy przypuszczają, że na jej terenie mogły funkcjonować nawet cztery odrębne folwarki z drewnianymi dworami. Wśród pierwszych rodów władających tymi ziemiami wymienia się Młoszowskich herbu Nowina oraz herbu Przeginia. Jedna z hipotez zakłada, że na przełomie XVI i XVII wieku Mikołaj Młoszowski, syn Stanisława, wzniósł tu pierwszy murowany dwór, o czym mogą świadczyć zachowane kamienno-ceglane piwnice o kolebkowym sklepieniu.

Najcenniejszym skarbem wsi jest zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków. Jego obecny kształt to w dużej mierze zasługa Kajetana Ozdoba-Florkiewicza, senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej i prawnika, który odnowił XIV-wieczną rezydencję. W skład kompleksu, oprócz pałacu, wchodzą liczne obiekty, takie jak kaplica, ruina oficyny, arsenał, most, ogrodzenie oraz charakterystyczne bramy: „Królewska” i wjazdowa „Święty Florian”. Całość uzupełniają baszta Florkiewiczów, baszta „Pawia Stopa”, baszta „Trębacka” i bastion „Belwederski”.

Po II wojnie światowej, w latach 1975–1998, Młoszowa należała do województwa katowickiego, a wcześniej była siedzibą gromady Młoszowa. Współczesna historia pałacu jest związana ze światem nauki. W 1998 roku obiekt stał się własnością Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, a w 2018 roku został zakupiony od Skarbu Państwa przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Młoszowa, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

18

