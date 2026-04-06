Kiedyś miała inną nazwę. To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-04-06 5:19

Małopolska to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce, pełen malowniczych miejscowości, które przyciągają turystów i historyków. Wśród nich jest Podole-Górowa w powiecie nowosądeckim, powstała w 2009 roku z połączenia Podola i Górowej. W XIV wieku znana była jako Stara Przydonica. Jej skarbem jest kościół z początku XVI wieku. Zobaczcie to miejsce w naszej galerii.

Podole-Górowa to jedna z najpiękniejszych małopolskich wsi. Kiedyś miała inną nazwę

Podole-Górowa jest jedną z najciekawszych wsi w Małopolsce. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem, na Pogórzu Rożnowskim. Otaczają ją malownicze szczyty: Majdan, Dział, Żebraczka, Ostryż Południowy oraz Ostryż. Przez miejscowość przepływa rzeka Przydonianka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkuje 716 osób, z czego 51,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 48,2 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o wsi Podole-Górowa pochodzą z połowy XIV wieku. Między 1358 a 1373 rokiem z fundacji Drużynitów powstała miejscowa parafia, co zostało odnotowane w kościelnych księgach. Wówczas wieś nosiła nazwę Stara Przydonica. Jak podają źródła, w 1390 roku parafię uposażyli Stanisław, Andrzej i Jan de Słupcza. Do 1 stycznia 2009 roku istniały dwie wsie Podole i Górowa, z których utworzono wieś o jednej nazwie – Podole-Górowa.

Polecany artykuł:

Jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce leży obok Krakowa. Zachwyca zabytko…

Najważniejszym zabytkiem w miejscowości jest drewniany kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z pierwszej połowy XVI wieku. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tak wygląda Podole-Górowa, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Ta wieś w Małopolsce miała kiedyś inną nazwę. Zachwyca unikatowym zabytkiem
Jarmark wielkanocny w Krakowie 
