Gładyszów jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Słynie z drewnianych cerkwi

Gładyszów jest wsią położoną w środkowej części Beskidu Niskiego, na południowy wschód od Magury Małastowskiej. Miejscowość jest oddalona 20 kilometrów od Gorlic i zaledwie 10 kilometrów od granicy ze Słowacją. Gładyszów, według danych GUS, zamieszkuje 345 osób. Zabudowa wsi jest usytuowana wzdłuż doliny potoku Gładyszówka. Obecnie we wsi znajduje się 100 domów, choć przed wybuchem II wojny światowej było ich blisko 220. W latach 1934-1954 i 1973-1976 wieś była siedzibą gminy Gładyszów. W latach 1954-1972 należała do gromady Gładyszów i była jej siedzibą. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Gładyszów na początku swojego istnienia był znany pod nazwą Kwoczeń, choć wielu mieszańców określało wieś mianem Kwoczka. Obowiązująca obecnie nazwa ma swój rodowód od rycerzy Gładyszów z Szymbarku, niegdysiejszych właścicieli górnej doliny rzeki Ropy. Miejscowość została założona na prawie wołoskim na początku XV wieku, w 1417 roku. Jednak pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą dopiero z pierwszej połowy XVII wieku, z 1629 roku.

Najsłynniejszymi zabytkami leżącymi na terenie wsi się dwie drewniane cerkwie: prawosławna cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1857 roku oraz greckokatolicka cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1938 roku. W 2021 roku rozpoczęto w Gładyszowie budowę nowej cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Gładyszów, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

16