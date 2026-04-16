Binczarowa to dawna wieś królewska w Małopolsce.

Binczarowa jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów w dolinie Binczarki. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 1 461 osób z czego 47,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 52,3 proc. ludności to mężczyźni. Binczarowa została założona w 1365 roku przez Kazimierza Wielkiego jako wieś królewska. W drugiej połowie XVI wieku była położona w powiecie sądeckim, w województwie krakowskim. Należała wówczas do tenuty grybowskiej. W latach 1976-1998 znajdowała się administracyjnie w województwie nowosądeckim.

Cerkiew św. Męczennika Dymitra. To największa atrakcja turystyczna we wsi Binczarowa

Cerkiew pod wezwaniem św. Męczennika Dymitra jest najpiękniejszą atrakcją turystyczną w Binczarowej. Została zbudowana w 1760 roku jako świątynia greckokatolicka. Stanowi sztandarowy przykład stylu zachodniołemkowskiego. Przeszła dwa remonty w latach 1797 i 1879. W okresie międzywojennym cerkiew przekazano społeczności prawosławnej. W 1927 roku doszło do jej odnowienia. Po II wojnie światowej przekształcono ją w kościół rzymskokatolicki, którego ponowny remont miał miejsce w latach 1966-1967. Następnie świątynię odnowiono w latach 2009-2010. Obecnie pełni rolę kościoła parafialnego parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika. Cerkiew jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, na którego listach znajduje się również cmentarz nr 127 z czasów I wojny światowej i parafialny.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Binczarowa, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

15

