Konkurs na nową fontannę na Rynku Głównym. Kto może przygotować projekt?

W Krakowie ruszyły poszukiwania nowej wizji dla jednego z najważniejszych miejsc w mieście. Urzędnicy ogłosili konkurs architektoniczny na projekt fontanny, która zajmie miejsce obecnej konstrukcji o nazwie Kryształ. Do udziału zaproszeni są nie tylko profesjonalni architekci, ale szerokie grono twórców, którzy mają pomysł na to, jak powinien wyglądać nowoczesny, a zarazem szanujący historię wodotrysk. Projekty oceniać będzie specjalnie powołany sąd konkursowy, w którego skład wchodzi 8 osób, w tym główny architekt miasta, konserwator zabytków oraz przedstawiciele ASP i Muzeum Krakowa.

Zapraszamy rzeźbiarzy, artystów, ludzi sztuki, żeby zgłosili właśnie jakie są ich koncepcje, ich wizje przyszłej fontanny w takim najbardziej chyba reprezentatywnym miejscu, jakim jest Rynek Głównym w Krakowie – powiedziała Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.

Autor zwycięskiej koncepcji nie tylko otrzyma nagrodę, ale zostanie również zaproszony do negocjacji w sprawie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej. Ważnym elementem zadania będzie sprawowanie nadzoru nad samą budową, aby efekt końcowy był w pełni zgodny z nagrodzoną wizją. Konkurs jest całkowicie anonimowy i odbywa się przez internetową platformę zamówień, co ma zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom i sprawić, że o wygranej zdecyduje jakość projektu, a nie znane nazwisko twórcy.

Jak będzie wyglądać fontanna na krakowskim rynku? Mieszkańcy nie chcą muzyki i świateł

Nowa fontanna ma być zupełnie inna niż ta, którą znamy obecnie. Podczas konsultacji społecznych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku, krakowianie jasno określili swoje oczekiwania. Zamiast nowoczesnych wodotrysków z efektami specjalnymi, wolą miejsce sprzyjające odpoczynkowi. Projektanci muszą wziąć pod uwagę historyczne plany profesora Wiktora Zina i postawić na stonowaną kolorystykę. Co ciekawe, nowa konstrukcja prawdopodobnie zostanie przesunięta o kilka metrów względem obecnej lokalizacji, aby umożliwić posadzenie w jej sąsiedztwie drzew.

Mieszkańcy wyraźnie zabiegali o to, żeby to było miejsce spokojne, harmonijne, gdzie będzie słychać naturalny szum wody, czyli tryskającej fontanny. Stawiali na stonowaną kolorystykę, brak głośnej muzyki, absolutnie tutaj muzyka odpadła, tak samo jak pomysły efektów świetlnych, podświetlania wody. Więc przede wszystkim mniej efektownej formy, więcej nawiązań do historii, a także starej fontanny profesora Zina. Ma to być też miejsce do odpoczynku, do spotkań – wyjaśniła Magdalena Wasiak.

Oprócz braku multimedialnych pokazów, mieszkańcy postawili na naturalną zieleń. Wprowadzenie drzew w pobliżu fontanny wymaga jednak technicznych zmian. Obecne miejsce, w którym stoi wodotrysk, nie pozwala na takie nasadzenia ze względu na znajdujące się pod ziemią muzeum. Dlatego nowa konstrukcja zostanie lekko przesunięta w linii prostej, co pozwoli uniknąć bezpośredniego sąsiedztwa podziemnych instalacji i stworzy przestrzeń dla roślinności, o którą mocno zabiegali uczestnicy ankiet.

Kiedy powstanie nowa fontanna w Krakowie? Znamy budżet i terminy realizacji

Harmonogram prac jest już ściśle określony. Twórcy mają czas na składanie swoich propozycji w formie elektronicznej do 29 maja 2026 roku do godziny 12:00. Krótko po tym terminie, w pierwszej połowie czerwca, zbierze się sąd konkursowy, a ogłoszenie wyników planowane jest na 12 czerwca. Miasto zarezerwowało na ten cel spore fundusze, które mają pokryć zarówno stworzenie szczegółowego projektu, jak i same prace budowlane na Rynku Głównym.

W budżecie miasta zarezerwowano 4,5 miliona złotych na projekt i realizację. [...] Jeżeli uda się je zakończyć w miesiącach letnich, kiedy jeszcze możliwe jest to, że fontanny po prostu tryskają na terenie Krakowa i nie ma jakichś ujemnych temperatur, które mogłyby uszkodzić dysze, to będzie jeszcze rok 2027, jeżeli zakończymy na przykład we wrześniu czy październiku. [...] Natomiast jeżeli zastaną nas miesiące zimowe, wtedy rok 2028 – wyliczała Magdalena Wasiak.

Prawdziwe prace projektowe mają ruszyć po negocjacjach ze zwycięzcą, pod koniec czerwca 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gotowy projekt zobaczymy w styczniu 2027 roku i wtedy też na rynek wejdą ekipy budowlane. Ostateczny termin oddania fontanny do użytku zależy od stopnia skomplikowania projektu oraz pogody. Jeśli budowa przebiegnie sprawnie, krakowianie i turyści będą mogli cieszyć się nowym miejscem odpoczynku jeszcze w sezonie letnim 2027 roku, a w najgorszym przypadku na początku 2028 roku.

16